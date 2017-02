Galaxy TabPro S2: Surface Pro 4 erhält einen Nachfolger von Samsung

Das Surface Pro 4 ist im vergangenen Oktober ein Jahr alt geworden. Einen Nachfolger hat Microsoft seither nicht angekündigt. In diese Bresche scheint aber nun Samsung springen zu wollen – mit dem Galaxy TabPro S2.

Dieses Convertible kommt mit einem Intel Core i5 7200U. Dabei handelt es sich um Intels neueste Prozessor-Generation, die auch unter dem Namen Kaby Lake bekannt ist. Der Arbeitsspeicher wird aber voraussichtlich nur bei 4 GB RAM liegen. Der interne Speicher soll 128 GB betragen. Wem das nicht ausreicht, der kann zu Cloud-Lösungen greifen oder eine SD-Karte in den dafür vorgesehenen Slot stecken.

Das 12,2-Zoll-Display besitzt angeblich eine Auflösung von 2.160 x 1.440 Pixel. Die rückseitige Hauptkamera kann Fotos mit einer Auflösung von 13 Megapixel anfertigen. Die Frontkamera hat dagegen nur einen 5-Megapixel-Sensor. Das sollte aber für Video-Telefonie in HD-Qualität ausreichen. Der Akku des Tablets wird eine Kapazität von 5.070 mAh besitzen.

S Pen, Keyboard, LTE – was will man mehr?

Das Galaxy TabPro S2 unterstützt den S Pen und ein Keyboard. Außerdem lassen sich über die zwei USB-C-Ports, die unter anderem mit USB-3.0 kommen, diverse weitere Geräte anschließen. Auch Verbindungen via Wi-Fi-Dual-Band und Bluetooth 4.1 sind möglich. Und ein Sim-Karten-Slot mit LTE-Anbindungsmöglichkeit ist ebenfalls an Bord.

Aktuell befindet sich das Gerät bei der US-amerikanischen Regulierungsbehörde FCC in der Zulassung. Das wäre gerade noch rechtzeitig für eine Vorstellung auf der Elektronikmesse Mobile World Congress (MWC). Diese wird am 27. Februar in Barcelona starten und mit dem Galaxy Tab S3 noch ein weiteres High-End-Tablet Samsungs zu Gesicht bekommen.