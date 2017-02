Google Assistent: Bald für alle Smartphones verfügbar?

Der Google Assistent soll bald für mehr Smartphones kommen. Das geht aus einer Alpha-Version der Google App hervor, die für Entwickler veröffentlicht wurde. Denn in dieser Anwendung ist der Google Assistent angelegt. Allerdings ist unklar, wann die Künstliche Intelligenz in die fertige App integriert wird. Denn die Alpha ist angeblich ziemlich buggy.

Medien gehen aufgrund der vielen Bugs in der Anwendung davon aus, dass die Veröffentlichung der v6.13-Alpha-Version der Google App sogar ein Fehler war und so gar nicht hätte passieren sollen. Wahrscheinlich wird es deshalb noch etwas länger dauern, bis Google den Google Assistenten fertig in die Google App integriert hat. Es lässt sich also überhaupt nicht abschätzen, wann es die KI als Bestandteil der App gibt.

Google Assistent ist kaum auf Geräten zu finden

Der Google Assistent ist der schlauste Sprachassistent, den es derzeit gibt – zumindest bis Samsung Bixby veröffentlicht. Bixby basiert angeblich auf der KI Viv und dürfte dem Google Assistenten mindestens Paroli bieten dürfen, wenn er ihn nicht sogar übertreffen wird. Bis heute gibt es den Google Assistenten aber nur auf zwei Smartphones: dem Pixel und dem Pixel XL. Außerdem ist der Sprachassistent noch auf einigen anderen Geräte wie Google Home zu finden und auch in Googles Allo integriert. Allo hat aber so gut wie niemand installiert. Mit der Google App würde der Google Assistent nicht nur eine weitere Verbreitung finden, er würde wohl auch tiefer in das System intergiert als bei Allo.

Welche Smartphones mit der Google App den Google Assistenten erhalten werden ist unklar. Ziemlich sicher werden es aber das Nexus 5X, das Nexus 6P und so ziemlich alle High-End-Smartphones sein, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.