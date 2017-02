Nokia 3310: Beliebtestes Handy aller Zeiten soll wiederkommen

Auf dem Mobile World Congress 2017 wird es ein Novum zu sehen geben: Denn dort werden endlich Nokia-Smartphones mit dem Betriebssystem Android vorgestellt. Hergestellt werden die Geräte von dem finnischen Unternehmen HMD Global, das die Markenrechte an „Nokia“ lizenziert hat.

Auf dem MWC 2017, der Ende Februar in Barcelona stattfindet, erwartet uns aber wohl zusätzlich eine Überraschung. Denn HMD Global hat offenbar das Nokia 3310 neuaufgelegt. Das Telefon soll es auf dem MWC 2017 erstmals zu sehen geben. Und noch Ende Februar 2017 soll das neue Nokia 3310 dann auch in den Handel kommen – in Europa und Nordamerika. Der Preis für das Gerät wird bei rund 60 Euro liegen.

Nokia 3310 könnte ein Smartphone

Mehr ist über dieses neue Nokia 3310 noch nicht bekannt. Es wird aber wahrscheinlich zwei Eigenschaften des nun rund 17 Jahre alten Nokia 3310 besitzen, über die heute noch gesprochen wird: Das Handy sollte wie sein Vorgänger annähernd unzerstörbar sein und eine Akkulaufzeit von mehreren Wochen besitzen. Das Design wird mit ziemlicher Sicherheit am Design des ursprünglichen Nokia 3310 nagelehnt sein.

Unklar ist, welches Betriebssystem das neue Nokia 3310 verwenden wird. Deshalb lässt sich auch nicht genau sagen, was für einen Funktionsumfang die Neuauflage des erfolgreichsten und beliebtesten Handys aller Zeiten besitzen wird. Es ist nicht einmal klar, ob es eine Handy-Tastatur oder einen Touchscreen besitzen wird oder ob das neue Nokia 3310 ein Handy oder ein Smartphone sein wird. Wir sind sehr gespannt, was HMD Global sich für das neue Nokia 3310 einfallen lassen hat.