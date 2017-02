Amazon setzt Serienhit „Pastewka“ fort

Amazon bewahrt die beliebte deutsche Comedy-Serie „Pastewka“ vor dem Aus. In sieben Staffeln lief die Sendung von, mit und über Bastian Pastewka auf dem Privatsender Sat 1. 2014 war vorerst Schluss. Nun hat der Online-Händler, der seit geraumer Zeit mit Amazon Prime Video auch auf dem Markt für Videostream mitmischt, eine achte Staffel in Auftrag gegeben.

Wie das Unternehmen am heutigen 20. Februar 2017 in einem Statement mitteilte, beginnen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen noch in diesem Frühjahr. Wann das Ergebnis auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Fans der preisgekrönten Serie können sich die Wartezeit mit dem Streamen der ersten sieben Staffeln verkürzen, die bereits jetzt für Prime-Kunden in Deutschland und Österreich verfügbar sind.

„Die Serie ‚Pastewka‘ ist und bleibt ein Herzensprojekt!“, teilte der Hauptdarsteller Bastian Pastewka in einem Statement mit. „Das fantastische Ensemble und ich werden zur achten Staffel vollständig und hochmotiviert antreten. Ich persönlich freue mich über die entschlossene Aufbruchsstimmung unserer neuen Partner Amazon Prime Video, die unserer kleinen bescheuerten Familienserie gerade einen willkommenen frischen Schwung verpassen“, so der Hauptdarsteller.

Die von realen Ereignissen inspirierte Serie erzählt vom privaten und beruflichen Alltag des Entertainers Bastian Pastewka. Mit von der Partie sind erneut Sonsee Neu als Bastians Freundin Anne, Matthias Matschke als Bastians Halbbruder Hagen, Cristina do Rego als dessen Tochter Kim sowie Dietrich Hollinderbäumer als Vater des Entertainers.

„Pastewka“ und Co. Amazon setzt auf deutsche Serien

Die preisgekrönte Comedy-Serie markiert den nächsten Vorstoß des US-amerikanischen Online-Riesen, auf Amazon Prime Video deutschsprachige Inhalte zu veröffentlichen. Am 17. März dieses Jahres startet mit „You Are Wanted“ die erste eigene deutsche Serie auf der Plattform. Der Thriller mit Matthias Schweighöfer soll auch ein internationales Publikum erschließen. Im kommenden Jahr wird mit „Deutschland 86“ die Fortsetzung von „Deutschland 83“ auf der Plattform abrufbar sein. Die auch im Ausland hochgelobte Serie hat das Unternehmen von dem Privatsender RTL aufgekauft.