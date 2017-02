Galaxy S8: Präsentationstermin und Marktstart sind kein Geheimnis mehr

Eine asiatische Webseite namens ET News will sowohl den Vorstellungstermin als auch den Termin für den Verkaufsstart des Galaxy S8 in Erfahrung gebracht haben.

Als Präsentationstermin nennt diese Quelle, die angeblich sehr zuverlässig ist und bei einem Mobilfunknetzbetreiber zu Hause sein soll, den 29. März. Diesen Termin haben wir schon von mehreren Seiten gehört, weshalb er als beinahe sicher gelten kann. Samsung wird uns aber erst am kommenden Sonntag oder in den Tagen danach offiziell verraten, wann es das Galaxy S8 vorzustellen gedenkt. Denn ein hochrangiger Manager des Unternehmens hat angekündigt, dass Samsung diese Information im Rahmen der Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona bekannt geben wird.

Samsung will das Galaxy S8 angeblich am 21.04.2017 auf den deutschen Markt bringen

Zweitens will diese Quelle von ET News wissen, dass Samsung das Galaxy S8 am 21. April in den Handel bringen wird. Dies soll an diesem Tag weltweit geschehen. Das Galaxy S8 wird es diesen Informationen also am 21. April 2017 auch in Deutschland zu kaufen geben. Ob die Vorbestellung deutlich vorher startet oder ob es überhaupt eine solche geben wird, ist unklar.

Der April als Vorstellungszeitraum und als Monat für den Marktstart für das neue Flaggschiff-Smartphone des südkoreanischen Unternehmens wird bereits seit Wochen immer wieder ins Gespräch gebracht. In diesem Zusammenanhang wird auch immer wieder ein Event in New York genannt. Anders als für die Termine zur Präsentation und zum Verkaufsstart des Galaxy S8 gibt es zum Event in New York aber keine wirklich glaubwürdigen Quellen. Wir bleiben also gespannt, was Samsung genau vorhat.