Google Assistent: Neue Sprachsteuerung ist auf dem Weg

Es ist so weit. Der Google Assistent kommt endlich für jedermann. Also fast. Denn Google hat mit der Auslieferung des Google Assistenten für alle Smartphones, auf denen Android 6 Marshmallow oder das neuere Betriebssystem Android 7 Nougat läuft, begonnen. Das bedeutet, dass der Google Assistent für weit mehr als hundert verschiedene Smartphone-Modelle und insgesamt rund 500 Millionen Smartphones kommt. Das Unternehmen liefert das Update für US-amerikanische Geräte auch bereits aus. Die deutsche Version soll aber auch bald kommen. Wir gehen davon aus, dass Google den Google Assistenten bis spätestens Ende April, wahrscheinlich aber bereits vorher, nach Deutschland bringt.

Google liefert den Google Assistenten direkt aus

Für die Auslieferung des Google Assistenten ist Google direkt verantwortlich. Die Smartphone-Hersteller haben nichts damit zu tun. Denn Google muss hierfür Google Play Services in einer neuen Version ausliefern. Und damit haben die Hersteller nichts zu tun. Das bedeutet wiederum, dass der Google Assistent innerhalb von Tagen für alle möglichen Smartphone-Modelle erscheint.

Der Google Assistent ersetz Google Now. Er kann also auch genauso wie Google Now aufgerufen werden, beispielsweise über einen längeren Druck auf den Homebutton.

Bisher war der Google Assistent, die schlauste Sprachsteuerung, die es derzeit gibt, nur auf den Pixel-Smartphones zu Hause. Auch Android Wear 2.0 und Google Home haben den Assistenten bereits erhalten. Ansonsten hat Google die Sprachsteuerung aber erst einmal nicht für weitere Geräte bereitgestellt, auch wenn er bereits für das LG G6 und Android TV angekündigt wurde.