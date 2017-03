Sedric: So stellt sich Volkswagen das Auto der Zukunft vor!

Volkswagen hat anlässlich des am 9. März startenden Autosalons in Genf seine Vorstellung vom autonomen Fahren präsentiert. Der Name des Projekts: Sedric, was für „self driving car“ steht.

Das Konzeptauto sei Teil eines „integrierten Mobilitätskonzept für den Straßenverkehr der Zukunft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Bei der Pariser Automesse im vergangenen Jahr hatte Volkswagen noch ganz auf Elektromobilität gesetzt. Doch die Zeiten ändern sich. Auch auf Druck von Branchenneulingen wie Tesla liegt der Fokus nun auf dem vollautomatisierten Fahren.

Sedric sei „maßgeschneidert für jedermann.“ Erwachsene werden das Fahrzeug ebenso benutzen können wie Kinder. Aber auch „Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen“ sowie „Stadtbewohner, die nicht über ein eigenes Auto oder eine Fahrerlaubnis verfügen“ werden davon Gebrauch machen können. Darüber hinaus sei das autonome Fahrzeug von Volkswagen sowohl für den Eigenbesitz als auch für Carsharing vorgesehen.

Demokratisierung des vollautomatisierten Autofahrens bedeutet für Volkswagen aber nicht nur universelle Nutzbarkeit. Sedric verfüge auch über ein „intuitiv verständliches Bedienkonzept“. Auf Knopfdruck, per Sprachbefehl oder mit einer Smartphone-App werde das Auto die Order seiner Nutzer entgegennehmen und Aufgaben eigenständig erledigen. Es werde selbstständig zum Nutzer kommen, Parkplätze finden, bestellte Einkäufe abholen oder Kinder und Blinde befördern.

Die Kommunikation mit Cedric im Innern erfolgt über Sprache. Die Passagiere können beim Transport die Zeit nach belieben gestalten. Sie können sich entspannen und sogar die Augen schließen. Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Die Windschutzscheibe funktioniert auch als riesiger OLED-Bildschirm, auf dem Entertainmentinhalte dargestellt werden können.

Sedric kommt mit ungewöhnlichem Design

Äußerlich weist Sedric kaum mehr Ähnlichkeiten mit einem „nomalen“ Auto auf, da man hier auf klassische Elemente wie Motorhaube und Kofferraum verzichtet hat. Ermöglicht wird dieser „monolithische Grundkörper“ durch die technische Innovationen. Angetrieben wird das Fahrzeug elektrisch. Das Akkupack befindet sich flach zwischen den Achsen, während der Elektromotor sich auf Höhe der Räder befindet.

Sedric hat Volkswagen in Zusammenarbeit mit dem Future Center Europe und der Volkswagen Konzernforschung entwickelt und gebaut. Das Konzeptauto ist Bestandteil des Zukunftsprogramms „Together – Strategie 2025“, das Volkswagen als „größten Veränderungsprozess in der Geschichte“ des Konzerns bezeichnet. Die neue Strategie beinhlte sowohl „Transformation des Kerngeschäfts“, nämlich Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Fahrzeugen, sowie die Fokussierung auf das „neue Geschäftsfeld smarte Mobilitätslösungen“. Wann Sedric Realität werden wird, steht noch nicht fest.