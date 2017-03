Harvard verleiht Mark Zuckerberg Universitätsabschluss

Mark Zuckerberg gehört bekanntlich zu der Sorte Unternehmer, die es ohne Studium-Abschluss ganz nach oben geschafft haben. Der Facebook-Gründer studierte an renommierten Harvard-Universität, brach seine Ausbildung aber mit der Gründung des sozialen Netzwerkes ab. Nun darf sich der milliardenschwere Unternehmer bald doch Uni-Absolvent nennen. Denn Harvard will ihm die Abschluss- oder besser: die Ehrenabschluss-Urkunde überreichen.

Wie die Eliteuniversität am gestrigen 7. März 2017 auf ihrer Webseite meldet, wird Zuckerberg am 25. Mai im Rahmen der diesjährigen Abschlussfeier der altehrwürdigen Institution auch die Abschlussrede halten. „Mark Zuckerberg hat die Natur des sozialen Zusammenlebens weltweit grundlegend verändert“, erklärt Harvard-Präsident Drew Faust in der Mitteilung.

Nur wenige Erfindungen könnten mit dem Einfluss wetteifern, den Facebook auf die Art hat, wie Menschen miteinander agieren. Und nur Wenige könnten mit Zuckerberg mithalten, der durch Nutzbarmachung von Technologie aber auch durch seinen Einsatz für Wissenschaft, Bildung und menschliche Werte die Welt verändert habe, so Faust weiter. Der Facebook-CEO werde die insgesamt 366. Rede halten, heißt es weiter.

Zuckerberg wird 1984 in White Plains um US-Bundesstaat New York geboren. Nach ersten Gehversuchen auf dem Gebiet der Informatik in der High School schreibt sich der Sohn eines Zahnartes und einer Psychotherapeutin 2002 an der Harvard-Universität ein. Noch während des Informatik- und Psychologie-Studiums gründet er die Onlineseite thefacebook.com, das zunächst als soziales Netzwerk für die Studierenden in Harvard gedacht ist. Später wird die Plattform auf weitere Universitäten ausgeweitet.

Zuckerberg im Club der Uni-Abbrecher

Mit der Zeit baut Zuckerberg das bald als Facebook firmierende Online-Netzwerk zum erfolgreichsten der Welt auf. Heute hat die Plattform rund 1,9 Milliarden Mitglieder, während Facebook Inc. mit einem Wert von fast 300 Milliarden Euro zu den weltweit wertvollsten Marken gehört. Zuckerberg selbst verfügt laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ein Vermögen von mehr als 55 Milliarden US-Dollar, was ihn zum sechstreichsten Menschen der Welt macht (Stand 2016)

Zuckerberg ist nicht der einzige Erfolgsunternehmer, der es ohne Uni-Abschluss weit gebracht hat. Auch Steve Jobs bricht sein Studium am Reed College in Oregon ab, nachdem er 1976 mit seinem Freund Steve Wozniak den später zu einem Weltkonzern heranwachsenden Elektronikhersteller Apple gegründet hatte. Bill Gates, der aktuell reichste Mensch der Welt, verlässt Harvard nach zwei Jahren, um mit Paul Allen den Software- und Hardwarehersteller Microsoft ins Leben zu rufen.