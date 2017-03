James Cameron: „Avatar 2“ muss wieder verschoben werden!

Mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ hat Kinovisionär James Cameron den bis heute erfolgreichsten Film aller Zeiten gedreht. Fast acht Jahre sind das nun her. Seit einigen Jahren arbeitet der Filmemacher an den Fortsetzungen. Mit insgesamt fünf Teilen soll das Franchise ein echtes Opus Magnum werden. Die Freude der Fans auf die erste Fortsetzung wir nun mit der folgenden Bekanntmachung gedämpft: Das Filmstudio Twentieth Century Fox hat den Kinostart von „Avatar 2“ auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ursprünglich sollte Teil zwei Ende Dezember 2018 in die Kinos kommen, was laut Cameron „nicht passieren wird“. Den Grund deutete er auch gleich an. „Die Menschen müssen verstehen, dass es sich um einen getakteten Release handelt“, sagte der Filmemacher in einen Gespräch mit dem Nachrichten-Magazin „The Toronto Star“. „Wir drehen nicht nur Avatar 2, wir machen Avatar 2, 3, 4 und 5. Es ist ein episches Unternehmen.“

Die erste der vier Fortsetzungen war zuvor bereits zwei Mal verschoben worden. Ursprünglich sollte das Sci-Fi-Spektkakel 2014 in die Kinos kommen. Die Termine für Teil 3, 4 und 5 waren für 2020, 2022 und 2023 geplant. Ob sich daran mit der erneuten Verschiebung des zweiten Teils was ändern wird, steht noch nicht fest. Wann genau „Avatar 2“ in die Kinos kommt, ist unklar.

So hat James Cameron Filmgeschichte geschrieben

„Avatar – Aufbruch nach Pandora“ spielte 2009/2010 weltweit mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar ein. Damit hat Cameron nicht nur den bis heute erfolgreichsten Film aller Zeiten inszeniert, er löste damit auch einen Boom des 3D-Films.

Im 22 Jahrhundert angesiedelt, handelt „Avatar“ von einem querschnittsgelähmten Söldner, dessen Bewusstsein in den Körper eines künstlich gezüchteten Bewohners des Planeten Pandora transferiert wird. Er soll als Mittler zwischen den Menschen und den Na’vi dienen. Je mehr er über die fremde Spezies erfährt, umso mehr stellt er das Vorhaben der Menschen in Frage, Avatar zu kolonisieren. Die Handlung von „Avatar 2“ bis „Avatar 5“ wird noch unter Verschluss gehalten.