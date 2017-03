Studie von Yahoo: Gute Laune fördert Werbeerfolg

Was eine Binsenweisheit schien, ist nun wissenschaftlich untermauert: Unternehmen, die ihre Produkte mittels Werbung an den Mann bringen wollen, haben bei gutgelaunten Kunden größeren Erfolg. Das hat die Studie „Receptivity of Emotions“ des Internet-Pioniers Yahoo ergeben, die in Deutschland, Großbritannien, Kanada und den USA durchgeführt wurde.

Dabei ging es vor allem um digitale Werbung und deren Akzeptanz bei Usern. Das Ergebnis: Die Werbung ist umso effektiver, je besser die Stimmung des Kunden ist. In den USA USA und Großbritannien steigt die Akzeptanz besserer Stimmungslage sogar bis zu 40 Prozent. Aber auch wir Deutschen sind für Werbung empfänglicher, wenn wir optimistischer sind.

„Schon länger haben wir vermutet, dass positiv gestimmte Nutzer empfänglicher für Werbung sind. Doch wie sehr Emotionen tatsächlich den Erfolg einer Kampagne beeinflussen, belegte erst die Studie“, teilte Eva Herzog, Head of Research bei Yahoo Deutschland, in einem Statement mit. „Advertiser sollten deshalb in Zukunft dieses Wissen nutzen, um ihre Werbung punktgenauer ausspielen zu können“, so die Schlussfolgerung der Expertin.

„Punktgenauigkeit“ meint die Erkenntnis, dass nicht jedes Werbeformat beim Kunden ankommt. Und: Die Akzeptanz der Formate hängt von der Nationalität des Users ab. So bevorzugen die Deutschen vor allem Content Marketing, also jene Marketing-Form, die den Kunden mit informierenden und unterhaltenden Elementen zu ködern versucht. Die Klickrate steigt bei dieser Technik um 21 Prozent. Aber auch Native Videos, also Videoanzeigen, stoßen hierzulande auf Akzeptanz.

Bei direktem Marketing ist die gute Laune futsch



Weniger angesagt in Deutschland ist Direct Marketing. Von direkten Kontaktaufnahmen sollten Unternehmen hierzulande absehen. Mehr Erfolg haben sie mit dieser Werbeform in Großbritannien, wo 47 Prozent der gutgelaunten Kunden auf die Direktvermarktung anspringen. Die Nordamerikaner in Kanada und den USA bevorzugen wiederum Videowerbung. Wenn sie motiviert und bei guter Laune sind, sind sie bis zu 30 Prozent mehr für diese Werbeform empfänglich.

Darüber hinaus müssen Advertiser beachten, dass ihre potenziellen Kunden nicht den lieben langen Tag gutgelaunt sind. In Deutschland zum Beispiel sollten sie ihre Werbung am besten zwischen 11 und 17 platzieren. In diesem Zeitraum sind die Deutschen „voller Energie, organisieren ihren Tag oder suchen Inspiration – und lassen sich eher von Werbung leiten“, heißt es hierzu von Yahoo.