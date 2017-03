„Widerlicher Präsident“ – Wer steckt hinter Twitter-Eintrag von McDonald’s?

Sie sind ein widerlicher Präsident und Sie haben winzige Hände, Mr. Trump. Hat da gestern tatsächlich McDonalds den amtierenden US-Präsidenten verunglimpft? Offenbar nein. Denn der auf dem Twitter-Account des Fast-Food-Riesen veröffentlichte Post soll ein Hackerangriff gewesen sein. Wer dahinter steckt, ist noch nicht bekannt.

Hier der genaue Wortlaut der mittlerweile gelöschten Mitteilung. „Sie sind ein wirklich widerlicher Abklatsch eines Präsidenten und wir möchten Barack Obama zurückhaben“. Wie der Angesprochene auf die Beleidigung reagiert hat, steht nicht fest. Trotz seiner allseits bekannten Twitter-Leidenschaft hat sich Trump auf der Messaging-Plattform noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

If you missed the last 30 minutes, McDonalds is now in a feud with Trump because it's 2017https://t.co/3YxStQEtZ2 pic.twitter.com/sBlRXvnWI0

— Olivia Messer (@OliviaMesser) March 16, 2017