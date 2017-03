Facebook: Vier neue Hardware-Geräte auf der F8-Konferenz

Facebook betreibt seit dem April des letzten Jahres ein Team unter dem Namen „Building 8“. Was dieses Team eigentlich genau macht, ist nicht ganz klar. Bekannt ist, dass es von Regina Dugan geleitet wird. Dugan war zuvor eine Projektleiterin bei Google und davor Direktorin von DARPA. DARPA ist unter anderem dafür berühmt, quasi das Internet erfunden zu haben. Außerdem ist bekannt, dass Building 8 an Hardware und weniger an Software arbeitet. Und nun würde über die US-amerikanische Webseite Business Insider verraten, dass es im nächsten Monat, im Rahmen der Konferenz „F8“ gleich vier Produkte aus diesem Projekt zu sehen geben wird.

Facebooks Konferenz F8 steht an

Um welche Produkte es sich dabei genau handeln wird, ist nicht bekannt. Es wird aber davon gesprochen, dass dieses Team unter anderem an einem medizinischen Tracker arbeiten soll, an dem auch ein Kardiologe aus Stanford mitentwickelt. Dieses Gerät soll sich aber noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden und nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen. Außerdem arbeitet die Abteilung angeblich an einem Gerät, das Hirnwellen messen können soll. Und auch an einer Drohne soll Facebook arbeiten. Zumindest für Letzteres gibt es einen echten Hinweis, denn Facebook hat vor einiger Zeit Drohnenspezialisten eingestellt.

Möglicherweise wird es auch eine Augmented-Reality-Brille von Facebook geben. Dafür spricht gleich zweierlei: Facebook besitzt Oculus und hat somit die Experten für Virtual-Reality-Headsets bereits im Haus. Da liegt es nahe, dass das Unternehmen auch an einem AR-Gerät forscht. Und zweites hat auch Dugan bereits hier und da darüber gesprochen, dass sie optimistisch sei, dass es bald technische Lösung für Menschen gebe, die weit auseinander wohnen und gleichzeitig aber in engem Kontakt bleiben möchten.