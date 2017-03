Bluetooth-Speaker UE Wonderboom: kompakt und wasserdicht

Ultimate Ears hat mit dem Wonderboom das neueste Mitglied seiner UE-Familie vorgestellt. Der kleine Wonderboom ist etwa 10 Zentimeter hoch und 9 Zentimeter breit und kommt in einer fast unzerstörbaren, tragbaren Box mit erstaunlichen Klängen und Bässen und ist dabei auch noch wasserdicht. Der kompakte Bluetooth-Speaker ist ab sofort bei Ultimate Ears zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 99 Euro erhältlich.

UE bietet den 427 Gramm schweren Wonderboom in den sechs Farbvarianten Stone (Grau), Phantom (Schwarz), Fireball (Rot), Sub Zero (Blau), Cashmere Pink (zwischen Rosé und Nude) und Lilac an.

Wie schon die Ultimate Ears Boom 2 und Ultimate Ears Megaboom bietet auch der Wonderboom einen 360-Grad-Sound. Die Bedienung ist simpel. Ein eigene App ist nicht nötig, der Wonderboom wird einfach per Bluetooth gekoppelt. Lauter oder leiser stellen, zum nächsten Song wechseln oder pausieren ist durch einfaches Tippen am Wonderboom selbst möglich. Mit einem Druck auf die Logo-Fläche lassen sich außerdem zwei Wonderboom miteinander verbinden und die Musik noch lauter und auf größere Distanz genießen.

Wonderboom bietet sich für die Poolparty genauso an wie für Musikfestivals oder fährt auch einfach bei der nächsten Radltour im Körbchen mit. Er liefert übrigens auch unter der Dusche eine coole Vorstellung ab. Schmutz kann ihm nichts anhaben, er lässt sich einfach abspülen, denn er ist nicht nur wasserdicht (IPX7-Zertifizierung), sondern staubdicht, stoßfest und schwimmfähig.

Er übersteht Stürze von bis zu zwei Metern und dank der IPX7-Zertifizierung kann der Lautsprecher bis zu 30 Minuten und in bis zu einem Meter Tiefe in Wasser bleiben.

Die Akkulaufzeit beträgt zehn Stunden und die Bluetooth-Reichweite geht bis zu 33 Meter. Über das Micro-USB-Kabel lässt sich der Lautsprecher nach seinem Einsatz innerhalb von knapp 3 Stunden wieder vollständig aufladen.

„Größe ist nicht alles: Der kleine Wonderboom ist ein wahres Biest“, sagt Charlotte Johs, General Manager Ultimate Ears. „Wonderboom ist handlich und bietet einen wahren Power-Sound! Und wie Kunden es von Ultimate Ears gewohnt sind, ist auch der Wonderboom unglaublich robust.“