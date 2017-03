Netflix-Serie „Santa Clarita Diet“ bekommt zweite Staffel

Die Netflix-Originalserie „Santa Clarita Diet“ geht in die zweite Runde. Wie das Branchenblatt Hollywood Reporter gestern berichtet, hat der Streaming-Dienst eine zweite Staffel der rabenschwarzen Sitcom in Auftrag gegeben.

Das Filmmagazin beruft sich in seinem Bericht auf einen Teaser-Trailer des Streamingdienstes, der neben dem Premiere-Datum und der Frage „Ready for seconds?“ auch einen kurzen Einspieler enthält. Darin ist zu sehen, wie verschiedene Körperteile auf einen Teller zur ausgelegt werden.

Die von Victor Fresco kreierte Serie kreist um eine durchschnittliche Vorstadtfamilie in den USA. Joel und Sheila sind erfolgreiche Immobilienmakler, ihre Tochter Abby eine mehr faule denn fleißige Schülerin. Das unscheinbare Leben der jungen Familie gerät aus der Bahn, als Sheila sich eines Tages in einen Zombie verwandelt.

Joel und Abby stehen ihr bei, geraten jedoch bald an moralische Grenzen. Denn für die Untote muss natürlich reichlich Fleisch beschafft werden. Dabei ist Sheila sehr wählerisch: Alles außer Menschenfleisch kommt ihr nicht in die Kühltruhe.

Wovon die zweite Staffel handelt wird, steht noch nicht fest. Sicher ist, dass die vier Hauptdarsteller Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Lyv Hewson und Skyler Gisondo wieder mit von der Partie sind. Laut Hollywood Reporter beginnen die Dreharbeiten im Sommer dieses Jahres. Premiere auf Netflix ist 2018.

Zu makaber für die Deutschen?

„Santa Clarita Diet“ wurde Anfang Februar veröffentlicht. Im Rahmen der Vermarktung seiner neuen Originalserie sorgte Netflix in Berlin für einen Aufschrei einiger Bürger mit empfindlichen Geschmäckern. Der Streaming-Dienst hatte die Sitcom in der deutschen Hauptstadt mit recht makabren Plakaten beworben. Unter anderem war ein Bild mit einem zerschnittenen Finger in roter Currysoße zu sehen. Das passt doch zur Currywurst-Stadt, möchte man meinen. Einigen Berlinern aber war der schwarze Humor eine Nummer zu blutig. Nach zahlreichen Beschwerden ließ Netflix die Plakate wieder abhängen.