Tesla meldet 25.000 verkaufte Autos im ersten Quartal

Tesla schreibt Firmengeschichte. Der kalifornische Hersteller von Elektroautos hat im ersten Quartal dieses Jahres mehr Autos an den Mann gebracht als jemals zuvor. Ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht.

Laut dem Quartalsbericht, dass Tesla gestern veröffentlichte, hat der Konzern von Anfang Januar bis Ende März über 25.000 Autos verkauft. Das entspricht einem Anstieg um 69 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2016. Insgesamt hat der Elektroautobauer in den ersten drei Monaten dieses Jahres 25.418 Fahrzeuge produziert – auch das ein Rekordwert.

Am besten hat sich die Oberklassen-Limousine Model S verkauft. Davon hat Tesla rund 13,450 Stück ausgeliefert. Der Elektro-SUV Model X kommt laut Einschätzungen des Konzerns auf insgesamt 11.550 ausgelieferte Fahrzeuge. Mit diesem Erfolg hat das Unternehmen alle Analysten-Prognosen übertroffen. Die Experten waren von etwa 24.200 verkauften Autos ausgegangen, wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet.

Ambitioniert: Tesla große Ziele mit dem Model 3

Auf den Lorbeeren will sich Tesla jedoch nicht ausruhen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters plant das ehrgeizige Unternehmen von Elon Musk, von beiden genannten Modellen bis Jahresmitte zwischen 47.000 und 50.000 Stück auszurollen. Dabei steht ein besonders großer Coup des Unternehmens noch bevor.

Teslas neues Elektrofahrzeug, Model 3, befindet sich nämlich kurz vor Massenfertigung. In den USA soll das Mittelklasseauto Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. Geht es nach Elon Musk, will das Unternehmen davon im kommenden Jahr insgesamt 500.000 Exemplare produzieren. Wie viel davon am Ende verkauft werden, bleibt abzuwarten. Gemessen an der Differenz zwischen Produktion und Auslieferung bei den Model-S- und Model-X-Reihen im ersten Quartal dieses Jahres, steht dem Konzern noch manch anderer Rekord bevor.