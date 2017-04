Spotify-Manager Chris Bevington stirbt bei Terroranschlag in Stockholm

Der Terroranschlag am vergangenen Freitag in Stockholm schockiert noch immer die Welt. Nun wurde bekannt, dass unter den Todesopfern auch der Spotify-Manager Chris Bevington gehört. Der Brite war Ehemann und Vater. Er wurde 41 Jahre alt.

Spotify-Gründer Daniel Ek bestätigte den Tod seines Kollegen am gestrigen Sonntag auf seinem Facebook-Profil. „Unter Schock und mit schwerem Herzen bestätige ich, dass Chris Bevington aus unserem Spotify-Team bei dem sinnlosen Anschlag am Freitag sein Leben verloren hat“, so der Chef des schwedischen Musikstreaming-Dienstes. Es gebe keine Worte dafür, wie traurig man über den Verlust sei. Bevington werde sehr vermissen werden.

Auch der Vater des Toten, John Bevington, meldete sich zu Wort. Dem britischen Außenministerium sagte er: „Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Tod unseres talentierten, mitfühlenden und fürsorglichen Sohnes Chris“. Chris war „ein wunderbarer Ehemann, Sohn, Vater, Bruder und enger Freund für viele“, so Bevington. Im Namen der Familie bittet er darum, den Verlust in Ruhe betrauern zu können. Das Boulevardblatt Bild zitiert aus der Mitteilung des Vaters.

Chris Bevington soll laut Medienberichten mit seiner Familie seit zehn Jahren in Stockholm gelebt haben. Mehr als fünf Jahre war er bei Spotify angestellt, wie Firmenchef Ek in seinem Facebook-Eintrag erklärt. Laut Variety war er hier für globale Partnerschaften und die Geschäftsentwicklung verantwortlich.

Auch ein Kind stirbt bei dem Terroranschlag

Beim Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt am vergangenen Freitagnachmittag waren vier Menschen getötet worden, als ein Mann auf einer belebten Einkaufsstraße mit einem Lkw in eine Menschenmenge gerast war. 15 weitere Personen wurden verletzt. Unter den Todesopfern gehört auch ein elf Jahre altes Mädchen, wie schwedische Medien unter Berufung auf Angehörige berichten. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Usbeken, der Verbindungen zur Terrormiliz ISIS haben soll. Der 39-Jährige wurde mittlerweile festgenommen.