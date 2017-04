Bundestagswahl: Viele Deutsche würden gerne online wählen

2017 ist das Jahr der Bundestagswahl. Wenn es am 24. September so weit ist, dann würden sich viele Deutsche den Gang in die Wahllokale gerne sparen wollen. Die Mehrheit der Wahlberechtigten würde ihre Stimme gerne über das Internet abgeben. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie es Online-Portals für Statistik, Statista, gelangt. sie wurde im Auftrag des Software-Herstellers Kaspersky durchgeführt.

Mehr als jeder zweite Deutsche (56 Prozent) würde bei der kommenden Bundestagswahl gerne online wählen. Dabei sind die Experten von Statista zu einem erstaunlichen Ergebnis gelangt. Zu den größten Befürwortern einer Internetwahl gehören nämlich die älteren Wählerinnen und Wähler. Ganze 59 Prozent aller Über-50-Jährigen würden sich gerne die Mühe ersparen, in die Wahllokale zu gehen oder per Briefwahl zu wählen. Von den Internet-affinen 18- bis 29-Jährigen, die man auch als Generation Y bezeichnet, würden rund 56 Prozent ihre Stimme online abgeben.

Der Zuspruch ist parteiübergreifend. Auch das geht aus der Studie hervor, für die im Januar dieses Jahres über 3.000 wahlberechtigte Deutsche ab 18 Jahren befragt wurden. Vor allem die Anhänger der AfD (60 Prozent) zeigen sich aufgeschlossen gegenüber einer Online-Wahl. Auf Platz zwei landen die Wähler von CDU/CSU (59 Prozent). Von den FDP-Anhängern wären 58 Prozent bereit, digital abzustimmen. Auf dem letzten Platz, noch hinter den Wählern der Linken (57 Prozent) und der SPD (56 Prozent), landen die Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen (54 Prozent).

„Die deutschen Wählerinnen und Wähler stehen über Parteigrenzen hinweg Online-Wahlen positiv gegenüber“, erklärt Holger Suhl, General Manager DACH bei Kaspersky Lab. Der Experte ist allerdings ein wenig verhalten, was die technische Umsetzung des Online-Wahlverfahrens angeht. Auch einige Sicherheitsfragen müssten noch geklärt werden. „Als Cybersicherheitsexperte möchten wir darauf hinweisen, dass aus technischer Sicht noch ein paar Schritte zu gehen sind, um politische Online-Wahlen als Wahlalternative bedenkenlos anbieten zu können“, so Suhl.

Online-Wahl: Sicher oder unsicher, das ist hier die Frage?

Das Thema Cybersicherheit ist für die Deutschen zwar ein großes Thema. 55 Prozent der Befragten glauben nämlich, dass ihre Daten unsicher sind. Dennoch haben viele von ihnen, immerhin 39 Prozent, Vertrauen gegenüber der Internetwahl. Ihnen stehen 27 Prozent von Skeptikern gegenüber.

Während man in Deutschland über Online-Wahlen noch diskutiert, sind andere Länder schon viel weiter. In der Schweiz wurden auf kommunaler und kantonaler Ebene bereits erfolgreich erste Pilotversuche zum Vote électronique durchgeführt. Das erste Land überhaupt, das – auf kommunaler Ebene – seine Bevölkerung digital abstimmen ließ, ist Estland. Das war vor 12 Jahren. 2015 wurde das estländische Parlament neben der traditionellen Methode auch online gewählt.