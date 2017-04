Österreicher stellt Weltrekord mit VR-Computerspiel auf

Johannes Löffelmann ist der neue König des VR-Computerspiels. Der Unternehmer aus dem oberösterreichischen Weißkirchen an der Traun hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er hat insgesamt 28 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden mit dem Spielen des VR-Games „Job Simulator: The 2050 Archives“ verbracht. Das ist der längste Spielemarathon mit einem VR-System aller Zeiten.

Wie aus der Presseseite des Elektronik-Fachmarkts Saturn hervorgeht, benutzte Löffelmann in der Veranstaltung „VRekord“ (11. bis 12. April) eine PlayStation 4 und eine PlayStation VR-Brille. Für seinen Rekord musste er allerdings nicht ununterbrochen in der virtuellen Realität des Spiels abgetaucht sein. Pro Stunde durfte er zehn Minuten pausieren. Die Ruhepausen konnte er für Schlafen oder Essen nutzen.

In einem Interview mit dem Veranstalter Saturn zeigte sich Löffelmann glücklich über seine Leistung. Dabei verriet er auch, was für ihn die größte Herausforderung war: Schlafmangel. „Vor allem in den frühen Morgenstunden hatte ich einen Durchhänger, aber das Team vor Ort hat mich voll motiviert und ist mir während des ganzen Weltrekord-Versuchs zur Seite gestanden“, so der 31-Jährige in dem von Mediabiz zitierten Gespräch.

Der Rekord eines Briten ist dahin

Weniger erfreut über die Leistung Löffelmanns dürfte der Entthronte sein. Der Brite Georgie Barrat hatte seinen Rekord erst Anfang dieses Jahres aufgestellt. Am 27. Januar verbrachte er 25 Stunden, 24 Minuten und 18 Sekunden hinter einer VR-Brille.

Löffelmann ist nicht nur begeisterter und VirtualReality-Gamer. Er hat auch beruflich mit VR-Systemen zu tun. Der ausgebildete Diplom-Ingenieur ist CEO das Unternehmens my360planet, das sich auf die Produktion von 360-Grad-Videos spezialisiert hat. Für seinen Rekord dürfte ihm dennoch vor allem die private Begeisterung zugute gekommen sein. Seit seinem Entschluss, den Rekord zu brechen, bis zum erfolgreichen Versuch sei kein Tag vergangen, an dem er nicht in der VR-Welt war, erklärte Löffelmann.