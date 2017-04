Sky und HBO produzieren gemeinsam Serien

Sky und HBO arbeiten bereits seit Jahren zusammen. So ist auf der Plattform des europäischen Medienunternehmens zu sehen, was der US-Pay-TV-Sender produziert. Doch Sky will raus aus der passiven Rolle. Aus diesem Grund will der Konzern die Partnerschaft mit HBO vertiefen und sich noch stärker um Eigenproduktionen bemühen.

Wie Sky Deutschland, der deutsche Zweig der Unterhaltungsgruppe Sky plc., heute mitteilte, wolle man mit dem US-Partner in Zukunft zusammen Programminhalte produzieren. Dabei würden vor allem Serien im Fokus stehen. Als erstes Ziel habe man „mindestens zwei Dramaserien pro Jahr“ anvisiert, wofür die Konzerne ein Budget von rund 250 Millionen US-Dollar aufbringen würden. Die ersten Projekte sollen sich bereits in der Entwicklung befinden. Im kommenden Jahr werde bereits die erste Produktion ausgestrahlt.

„Sky ist seit langem ein fantastischer Partner und mit dieser neuen Vereinbarung vertiefen wir die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden großartigen Unternehmen, die eine lange Tradition in der Schaffung hochwertiger Programme für ihre Kunden haben“, teilte HBO-CEO und –Chairman Richard Plepler in einem Statement mit.

Sky-Chef Jeremy Darroch ergänzt, dass HBO und Sky „seit vielen Jahren eine gemeinsame kreative Kultur und eine gemeinsame Vision zur Entwicklung von hochwertigen Qualitätsserien“ teilen würden. Durch die neue Partnerschaft wolle man die Beziehung beider Unternehmen vertiefen, was ihre „führende Position im Bereich Content“ untermauern würde.

Sky will nicht nur Nehmer sein

Die Partnerschaft zwischen Sky und HBO besteht bereits seit mehreren Jahren. Eine neue Stufe erreicht diese vor anderthalb Jahren. Seit November 2015 hat Sky das Erstausstrahlungsrecht für HBO-Produktionen in seinen fünf Territorien Großbritannien, Irland, Österreich, Italien und Deutschland. Seither sind die Inhalte des US-Senders auf der Plattform seines europäischen Partners parallel zur US-Ausstrahlung abrufbar.

Sky plc. zählt mehr als 22 Millionen Kunden, in Deutschland und Österreich haben rund 4,9 Millionen Menschen das Pay-TV-angebot abonniert. HBO (Home Box Office) ist eine Tochtergesellschaft von Time Warner. Zum Produktionsportfolio des weltweit erfolgreichsten Pay-TV-Senders gehören Serienhits wie „Westworld“, „Game of Thrones“, „The Leftovers“ und „True Detective“.