Google-Schwester Waymo testet selbstfahrende Autos mit Passagieren

Nach mehrjähriger Forschung und Millionen Testkilometern steigt die Alphabet-Tochter und Google-Schwester Waymo in die nächste Phase der Entwicklung ihres Konzepts vom autonomen Fahren ein. Dabei betritt das Unternehmen Neuland. Denn zum ersten Mal können normale Passagiere bei den Versuchsfahrten mitmachen.

Wie Waymo in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung erklärte, würden bereits eine „Handvoll“ Familien in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona an dem sogenannten „Early Ride Program“ teilnehmen. Ab sofort können sich weitere Freiwillige um eine Teilnahme an den Testfahrten bewerben.

Waymo werde hunderte Menschen mit den „unterschiedlichsten Hintergründen und Transportbedürfnissen“ aufnehmen. Die einzige Bedingung, die das Unternehmen stellt: Die Testpersonen müssen mindestens 18 Jahre alt sein, dürfen aber auch jüngere Begleiter mitnehmen. Die Fahrten, die jeden Tag zur jeden Tageszeit stattfinden und an ein beliebiges Ziel innerhalb des Testgebiets führen, werden für die Probanten kostenlos sein.

In der ersten, also auf die Handvoll Menschen beschränkten Testphase des Early Ride Programs, waren 100 Chrysler Pacifica Hybrid Minivans im Einsatz. Für die nun folgende Ausweitung des Projekts würden 500 weitere Fahrzeuge desselben Typs hinzukommen, schreibt Waymo weiter.

Im Fokus: die Fahrgewohnheiten von Passagieren

Das erklärte Ziel des Unternehmens ist, Erfahrungen mit potenziellen Nutzern zu sammeln. Man wolle die Fahrgewohnheiten und die Bedürfnisse der Menschen untersuchen. „Wir werden Sachen lernen wie: Wo wollen die Menschen mit einem autonom fahrenden Auto fahren? Wie kommunizieren sie mit unseren Fahrzeugen? Welche Informationen und Kontrollmöglichkeiten wollen sie im Innern eines Autos haben?“, so das Unternehmen. Die „early riders“, gleichsam die erste Generation von Menschen, die selbst fahrende Autos nutzen, würden eine wichtige Rolle spielen in Entwicklung dieser Technologie.