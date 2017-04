Galaxy S9 soll „echtes“ Infinity Display erhalten

Das Galaxy S8 kommt mit einem Infinity Display. Das bedeutet, dass oberhalb und unterhalb des Displays nur sehr wenig Gehäuse vorhanden und die Bildschirm-zu-Gehäuse-Ratio mit 83,6 Prozent ziemlich groß ist. Gleichzeitig sind die beiden Seitenkanten des Bildschirms des Galaxy S8 sogenannte Edge-Displays. Das bedeutet sie sind abgerundet, wodurch der Effekt eines randlosen Displays entsteht. Und beim nächsten Flaggschiff-Smartphone des Unternehmens aus Südkorea soll die Screen-zu-Gehäuse-Ratio noch besser werden.

Edge für alle Seiten beim Galaxy S9

Denn Berichten zufolge plant Samsung beim Galaxy S9 auch den oberen und den unteren Rand zu einem Edge-Display zu machen. Damit wäre eigentlich die gesamte Vorderseite des Geräts ein einziges Display. Der Bericht spricht von einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 98 Prozent.

Hierfür müssen die Sensoren, die aktuell auf der Vorderseite zu finden sind, in den Gehäuserahmen verschwinden. Auch die Ohrmuschel wird wohl wegwandern müssen. Knöpfe gibt es auf der Vorderseite seit dem Galaxy S8 sowieso nicht mehr. Es bleiben aber zwei Probleme: Erstens hat Samsung noch ein Produktionsproblem beim Display mit vier Edge-Seitenkanten. Denn im aktuellen Fertigungsprozess besitzt dieser Bildschirm keine Touch-Fähigkeiten in den Ecken. Und zweitens ist unklar, was aus der Frontkamera werden soll. Die lässt sich nämlich nicht so einfach in den Rahmen verschieben.

Schwer vorstellbar ist zum jetzigen Zeitpunkt auch, wie man dieses Telefon bequem halten können soll. Denn sobald man den Daumen auf die Vorderseite presst, drückt man auf eine Stelle des Bildschirms und löst eventuell eine Aktion aus. Aber wir lassen uns hier gerne eines Besseren belehren.