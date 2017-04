„Uber Elevate“ – US-Fahrdienstvermittler entwickelt fliegendes Taxi

In wenigen Jahren schon werden Personentransporte in der Luft stattfinden. Da ist sich die Automobilbranche sicher. Wie viele andere Konzerne arbeitet nun auch der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber an einer entsprechenden Technologie. Den ersten Prototypen für ein Lufttaxi will das Unternehmen in drei Jahren vorstellen.

Wie Uber gestern mitteilte, sollen die ersten Ergebnisse seines „Uber Elevate“-Projekts im Jahr 2020 auf der Weltausstellung Expo in Dubai präsentiert werden. Drei Jahre später würden die Lufttaxis in Betrieb genommen werden.

Bei dem „Elevate“-Programm arbeitet Uber mit Partnern wie dem Hubschrauber-Hersteller Bell und dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer zusammen. Auch Personell hat sich der Fahrdienstvermittler umgesehen, wobei er bei der US-amerikanischen Aeronautik-und Luftfahrtbehörde NASA fündig wurde. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg im Februar dieses Jahres wird der Ingenieur Mark Moore das 2016 ins Leben gerufene Projekt leiten.

Der Ingenieur weist eine rund 30-jährige Erfahrung im Bereich Luftmobilität vor. Offenbar geht sein an der Stanford University und bei der NASA erworbenes Fachwissen mit Ubers Vorstellungen von einem geräuschreduzierten, vertikal startenden und landenden Fluggerät konform. Laut Bloomberg äußerte sich der Luftfahrtingenieur begeistert über die Visionen seines neuen Arbeitgebers.

Bodenständig war gestern: Eine Branche hebt ab

Uber ist nicht der einzige Konzern, der an der Technologie für Luftmobilität arbeitet. Auch Airbus und das chinesische Unternehmen Ehang feilen an ihren Versionen für den Personentransport der Zukunft. Vor einigen Jahren investierte Google-Mitgründer und Alphabet-Chef Larry Page in die Startups Zee Aero und Kitty Hawk, die sich ebenfalls der Entwicklung von Luftfahrzeugen verschrieben haben. Letzteres Unternehmen präsentierte diese Woche einen ersten Prototypen. In der Slowakei ist die Firma Aeromobil auf dem Gebiet tätig und in München stellte letzte Woche das Startup Lilium einen Elektrojet vor.