OnePlus 5: Neues Flaggschiff für den Sommer geplant

OnePlus plant für den Sommer 2017 ein neues Spitzentelefon auf den Markt zu bringen. So weit ist das kaum eine Überraschung. Wäre da nicht der Name. Denn angeblich zuverlässigen Quellen zufolge, die das Smartphone auch schon gesehen haben sollen, wird das Gerät OnePlus 5 heißen. Da das aktuelle Smartphone des Unternehmens aber OnePlus 3T heiß, würde man eigentlich erwarten, dass das Unternehmen als Namen OnePlus 4 im Sinne hat. Möglicherweise wird also das OnePlus 3T nachträglich zum „vierten Modell“ umbenannt.

Weiterhin haben die gleichen Menschen, die auch den Namen des Telefons verraten haben, Informationen zum Aussehen des OnePlus 5 weitergegeben – und zwar an die asiatische Webseite India Today. India Today hat basierend auf diesen Quellen dann ein Rendering des OnePlus 5 erstellt.

Das OnePlus 5 wird für seine Hardware recht günstig sein

Diesem Rendering zufolge wird das OnePlus 5 eine Dual-Kamera auf der Rückseite besitzen. Außerdem wird das Unibody-Gehäuse aus Plastik oder Glas sein, denn es sind keine Antennenlinien zu erkennen, wie sie bei einem Gehäuse aus Metall notwendig wären.

Bereits seit einiger Zeit wird zudem über die Hardware eines kommenden OnePlus-Smartphones spekuliert. So soll das Telefon unter anderem von einem Snapdragon-835-Prozessor von Qualcomm angetrieben werden. Der Arbeitsspeicher soll bei 6 GB RAM oder 8 GB RAM liegen, da ist sich die Gerüchteküche aber noch nicht ganz sicher. Und der Akku soll mit einer Kapazität von 4.000 mAh geradezu riesig sein. Der 5,3-Zoll-Bildschirm soll übrigens mit QHD auflösen. Und mit ziemlicher Sicherheit wird das Telefon über einen USB-C-Port geladen.

Wie von OnePlus gewohnt, wird der Preis für das Gerät aber wieder deutlich unter dem liegen, was man so erwarten würde.