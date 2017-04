In-Traffic Reply: Samsung will Handy-Nutzung beim Autofahren verhindern

Wir alle wissen, dass es gefährlich ist, beim Autofahren zu telefonieren oder SMS zu versenden. Und doch tun es viele Menschen immer weder und riskieren dabei, einen Unfall zu verursachen. Dieser Neigung zum Handeln wider besseres Wissen will Samsung nun mit einer App entgegenwirken. Sie nennt sich In-Traffic Reply und soll verhindern, dass Nutzer während der Fahrt mit dem Auto oder Fahrrad zum Smartphone greifen.

Wie das Online-Magazin Mashable gestern berichtet, wird die Anwendung derzeit in den Niederlanden getestet. Ihr Name ist Programm: Erhält der Fahrer während der Fahrt mit dem Auto oder Fahrrad eine Kurznachricht, verschickt die App an den Sender eine automatische Antwort, aus der hervorgeht, dass der Empfänger gerade mit dem Auto oder Fahrrad unterwegs ist.

Wie erkennt In-Traffic App, ob man fährt oder mitfährt?

Der Nutzer von In-Traffic Reply kann über die Form der Benachrichtigung selbst entscheiden. Zur Wahl stehen in der aktuellen Beta-Version die Standardnachricht „Ich fahre gerade, daher kann ich derzeit nicht antworten“ und eine nicht näher bezeichnete Animation. In der Vollversion kann der Anwender die Antwort personalisieren, wie Mashable berichtet.

In-Traffic Reply arbeitet auf Grundlage von GPS-Daten, aus denen die App erkennt, ob der Smartphone-Nutzer mit einem Auto oder Fahrrad unterwegs ist. Wie sie allerdings zwischen einem Autofahrer und Mitfahrer unterscheidet, ist noch unklar. Eine Stellungnahme von Samsung liegt noch nicht vor. Bis Mai dieses Jahres wissen wir sicher mehr, denn dann soll die Anwendung laut Medienberichten im Google Play Store erhältlich sein.