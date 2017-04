Serie „The Tick“: Amazon nimmt Superhelden-Genre aufs Korn

Im Sommer letzten Jahres hatte Amazon auf Prime Video im Rahmen der sogenannten Pilot Season die Pilotfolge von „The Tick“ vorgestellt. Die kam bei den Zuschauern so gut an, dass Amazon Studios die Serie kurz darauf in Auftrag gab. Nun hat das Unternehmen den Startermin der Superhelden-Parodie bekanntgegeben.

Wie aus der heute veröffentlichten Pressemitteilung von Amazon Studios hervor geht, wird die Original-Produktion ab dem 25. August 2017 auf dem Streaming-Service Prime Video in der deutschen Synchronfassung und der Originalversion verfügbar sein.

„The Tick“ ist eine Serie, die ihren Stoff nicht sonderlich ernst nimmt. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine Parodie des Superhelden-Genres, das sich derzeit mit einer unzählbaren Flut aus Action- und Fantasy-Spektakeln einer großen Beliebtheit erfreut. Im Zentrum steht der unscheinbare Buchhalter Arthur (Griffin Newman), den das Schicksal ohne besondere Fähigkeiten ausgestattet hat. Als er feststellt, dass die Stadt von einem global agierenden Superschurken beherrscht wird, tut er sich mit einem seltsamen Superhelden in einem blauen Anzug zusammen. Der Name des Helden: „The Tick“ (Peter Serafinowicz).

In weiteren Rollen der von Ben Edlund („Supernatural – Zur Hölle mit dem Bösen“, „Gotham“) geschaffenen Serie werden Jackie Earle Haley („Watchman: Die Wächter“), Valorie Curry („Amerikanisches Idyll“) und Whoopi Goldberg (Ghost – Nachricht von Sam“) zu sehen sein. Zum Produzentenstab gehören „Men in Black“-Regisseur Barry Sonnenfeld und der Schauspieler Patrick Warburton („Rules of Engagement“).

Die Geschichte hinter „The Tick“

So manchem Comic-Fan dürfte der Stoff bekannt vorkommen. Kein Wunder, bei „The Tick“ handelt es sich um die Neuverfilmung des Kult-Comics „Tick“ von Ben Edlund aus den 1980er Jahren. Die Vorlage war bereits zu einer Zeichentrick- und einer Realfilm-Serie adaptiert worden. In letzterer spielte Warburton die Hauptrolle, Sonnenfeld fungierte als Produzent. Obwohl sie gute Kritiken bekam, wurde sie von dem Fernsehsender Fox nach nur neun Episoden wieder abgesetzt.