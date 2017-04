Autonomes Fahren: Apple testet in Kalifornien selbstfahrendes Auto

Vor knapp zwei Wochen hatten kalifornische Behörden Apple eine Lizenz für Testfahrten mit selbstfahrenden Autos erteilt. Seit dem ist der Tech-Konzern aus Cupertino eifrig dabei, die Technologie zu testen, wie ein diese Woche auf den Straßen von Kalifornien gesehenes Fahrzeug deutlich macht.

Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg hat ein Augenzeuge ein Auto der Marke Lexus RX450h SUV Apple-Gelände verlassen gesehen. Die namentlich nicht genannte Person hat dem Blatt Bilder und Videoaufnahmen zukommen lassen, auf denen zu sehen ist, dass der Wagen mit diversen Sensoren ausgestattet ist.

Darunter hat sich, so die Analyse von Experten, der von Velodyne Lidar Inc. stammende 64-Kanal-LiDAR Sensor zur Erkennung von Hindernissen im Umfeld des Fahrzegs befinden. Außerdem waren am Auto Radarsensoren und eine Reihe von Kameras angebracht. Die Technik soll nicht von Apple stammen, sondern von anderen Firmen.

Apple hatte vom California Department of Motor Vehicles diesen Monat die Erlaubnis erhalten, seine Technologie des autonomen Fahrens testen zu dürfen. Insgesamt kommen dabei drei Fahrzeuge zum Einsatz, die von jeweils zwei Fahrern geführt werden müssen. Derzeit würden US-Behörden an einer Änderung der Gesetzgebung arbeiten, heißt es von Bloomberg. Ziel sei es, Testfahrten ohne in den Fahrzeugen anwesende menschliche Begleiter durchführen zu können. Bedingung müsse allerdings bleiben, dass Techniker in das autonome Fahrsystem jederzeit von außen eingreifen können.

Apple: Vom eigenen Auto zur Technik für autonomes Fahren

Apples System für autonomes Fahren nennt sich intern „Project Titan“. Ursprünglich hatte dahinter das Vorhaben gesteckt, ein eigenes Elektroauto zu entwickeln. Laut Medienberichten im Oktober letzten Jahres hat der Konzern das Projekt jedoch auf Eis gelegt. Das Ziel sei nicht mehr die Entwicklung eines Autos, vielmehr liege der Schwerpunkt nun auf Software für autonomes Fahren. Ein „Apple Car“ ist mit dieser Entwicklung jedoch nicht vom Tisch. Angeblich ist das Selbstfahr-Betriebssystem des Unternehmens so ausgelegt, dass es sowohl in den Fahrzeugen anderer Hersteller als in einem eigenen Modell eingebaut werden könnte.