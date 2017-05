Umfrage: 98 Prozent der Nutzer mit Apples AirPods zufrieden

Unumstritten sind sie in der Fachwelt nicht gerade, die AirPods von Apple. Immer wieder wurden die kabellosen Kopfhörer des kalifornischen Smartphone-Herstellers kritisiert. Zu groß sei das Verlustrisiko, heißt es. Die Dinger können schnell und unbemerkt aus dem Ohr des Nutzers fallen und dabei für immer verloren gehen. Denkste. Die AirPods sitzen offenbar nicht nur fest im Ohr, sie stellen auch in so manch anderer Hinsicht die Kunden zufrieden. Das jedenfalls hat eine Studie der Marktforschungsunternehmen Experian und Creative Strategies ergeben.

Wie aus einer Mitteilung beider Unternehmen hervorgeht, haben 942 AirPods-Besitzer an der Studie teilgenommen. Das Ergebnis sei das Beste, das ein Apple-Produkt jemals erhalten habe. Denn nahezu jeder, oder genauer: 98 Prozent aller Befragten sind mit den kabellosen In-Ears zufrieden. 82 Prozent würden dem Produkt sogar eine sehr gute Note ausstellen, will heißen: Sie sind damit „sehr zufrieden“. 16 Prozent sind „zufrieden“. Die übrigen zwei Prozent verteilen sich auf die Aussagen „weder zufrieden noch unzufrieden“ und „unzufrieden“.

Zum Vergleich: Als das iPhone vor zehn Jahren auf den Markt kam, stieß das Gerät, das unseren Umgang mit Handys, dem Internet und so manch anderem elektronischen Gerät auf den Kopf stellte, bei 92 Prozent der Kunden auf helle Begeisterung. Mit dem 2010 erschienenen iPad waren ebenfalls 92 Prozent zufrieden. Einzig die Apple Watch kann mit den AirPods mithalten. Die smarte Uhr kam auf einen Zufriedenheitswert von 97 Prozent.

Damit haben die AirPods gepunktet

Vor allem zeigen sich die Studienteilnehmer von der kurzen Ladezeit der AirPods zufrieden. Davon sind 98 von 100 Befragten überzeugt. Von dem Design sind 97 Prozent der Kunden angetan. In Sachen Komfort sagten 95 Prozent, dass sich die Kophörer gut anfühlen. Und wie stabil sitzen die Hörer nun in den Lauschern? Auch hier liegen offenbar nicht viele Beschwerden vor. 93 Prozent der Befragten sagen, dass die AirPods nicht so schnell herausfallen.