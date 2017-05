Elon Musk ist einflussreichster Mensch in der Tech-Branche

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat eine Liste mit den 20 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Tech-Branche erstellt. Darauf finden sich Größen wie Apple-CEO Tim Cook, Amazon-Chef Jeff Bezos und Facebook-Lenker Mark Zuckerberg. Doch an einen Macher in der Technikwelt kommt keiner vorbei.

Für die Time ist Elon Musk der mächtigste Mensch in der Tech-Branche. Der Tesla- und SpaceX-Chef und führender Kopf einiger anderer Unternehmen habe mit seinen Firmen spektakuläre Ergebnisse geliefert, schreibt das Blatt. Doch nicht nur die Anstrengungen Musks seien schier übermenschlich, er erwarte Übermenschliches auch von seinen Mitarbeitern. Diese hohen Anforderungen würden ihn zu einem taffen Chef machen.

Die zweitmächtigste Persönlichkeit der Tech-Branche ist Amazon-Chef Jeff Bezos. Der Unternehmer habe nicht nur die Branche des Einzelhandels umgekrempelt, heißt es in der Begründung, er sei auch Taktgeber in der Software-Sparte und im Bereich künstliche Intelligenz. Facebook-Gründer und CEO ist belegt Platz drei. Der 32 Jährige wolle mit seinem sozialen Netzwerk die ganze Welt miteinander vernetzen. Doch er habe auch einige große Herausforderungen zu bewältigen, heißt es von der Time. Eines der Probleme sei das Phänomen der „Fake News“, die Strategie politisch und wirtschaftlich motivierter Falschinformationen.

Apple mag die wertvollste Marke der Welt, doch deren Chef Tim Cook landet nur auf Platz vier. Er sei mitverantwortlich dafür, dass Apple nahezu bei allem, was das Unternehmen erfindet und entwickelt, irgendwann Nachahmer findet. Auf der Position fünf befindet sich mit Sundar Pichai der Chef der „weltweit populärsten Webseite und Suchmaschine“, so die Time. Auch der Google-CEO hat die Verantwortung, das Problem der Manipulierbarkeit der Massen zu bewältigen. Die Entscheidungen, die Google diesbezüglich treffe, hätten weitreichende Konsequenzen.

