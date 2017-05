Junger Amerikaner bricht Twitter-Rekord von Ellen DeGeneres

Erinnern Sie sich noch an den Tweet samt Foto von der Moderatorin Ellen DeGeneres aus der Oscar-Verleihung 2014? Millionen Nutzer waren begeistert davon und haben ihn zum am meisten „retweeteten“, also geteilten Twitter-Post aller Zeiten gemacht. Nun aber ist der Rekord Geschichte. Doch kein Tweet aus einer Großveranstaltung heraus, auch keine Ansammlung bekannter Persönlichkeiten hat den berühmten DeGeneres-Eintrag in den Schatten gestellt. Neuer Retweet-König ist ein US-amerikanischer Jugendlicher, der mit einer Fast-Food-Aktion derzeit für Aufsehen sorgt.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Alles begann vor knapp einem Monat. Carter Wilkerson, ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Reno im Bundesstaat Nevada, stellte am 5. April auf dem Twitter-Account der Fast-Food-Kette Wendy’s die vermeintlich harmlose Frage: „Wie viele Retweets brauche ich für ein Jahr gratis Chicken Nuggets“. Der Antwort des Restaurants: „18 Millionen“. Wilkerson nahm die Herausforderung promt an und schrieb: „Betrachtet es als erledigt“.

Anschließend erstellte er einen Screenshot von der Unterhaltung und postete ihn auf Twitter mit der Bitte: „Helft mir. Ein Mann braucht seine Nuggets.“ Was daraufhin folgte, damit hatten wohl weder er noch die Restaurant-Kette gerechnet. Millionen Fans wurden auf die Aktion aufmerksam und kamen dem Wunsch des Jugendlichen nach. Das Ergebnis: Zwar ist der Eintrag noch weit entfernt von den geforderten 18 Millionen Retweets. Doch immerhin ist Wilkerson mit mittlerweile weit über 3,5 Millionen Retweets neuer Rekordhalter.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Ende gut alles gut

Das Resultat machte anscheinend auch bei den Verantwortlichen von Wendy’s Eindruck. Die rückten von der ursprünglichen Zielvorgabe ab und belohnen Wilkerson mit dem, was er haben wollte. Der Glückliche darf nun ein Jahr lang kostenlos seine Chicken Nuggets genießen. Um den Erfolg amtlich zu machen, hat ihm das Restaurant ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt. Außerdem spendet das Unternehmen zu diesem Anlass 100.000 US-Dollar an die Wohltätigkeitsorganisation Dave Thomas Foundation for Adoption.

Ende gut alles gut. Und wer weiß, vielleicht schafft Carter ja doch noch die 18-Millionen-Marke.