Microsoft meldet 500 Millionen aktive Nutzer von Windows 10

Microsoft hat die Zahl der aktiven Nutzer des Betriebssystems Windows 10 bekanntgegeben. Das Ergebnis mag nach einem großen Erfolg klingen, den der Hersteller aber auch mit einem weinenden Auge betrachtet. Denn die ursprüngliche Vorgabe hat das Unternehmen deutlich verfehlt.

Wie Konzern-Chef Satya Nadella gestern am ersten Tag von Microsofts Entwicklerkonferenz Build 2017 in Seattle erklärte, sei Windows 10 weltweit auf rund 500 Millionen „aktiven Geräten“ installiert. Für die Bilanz hat das Unternehmen alle Geräte registriert, die in den letzten 28 Tagen in Betrieb waren. Dazu zählen PCs, Tablets und Smartphones, aber auch die Microsoft-Spielekonsolen Xbox One und Xbox One S sowie HoloLens-Brillen und Surface-Hub-Geräte.

Schafft Microsoft die Eine-Milliarde-Hürde bis 2020?

Den Meilenstein dürften die Verantwortlichen von Microsoft dennoch ein wenig enttäuscht zur Kenntnis nehmen. Als das Unternehmen Windows 10 vor zwei Jahren auf der Build 2015 vorstellte, hatte es ein ehrgeiziges Ziel ausgerufen. Man war davon ausgegangen, dass das Betriebssystem bis Spätsommer 2018 die Marke von einer Milliarde Nutzern überqueren werde. Heute muss Microsoft erkennen, dass man sich damals verschätzt hatte. Denn um die magische Hürde zu überqueren, müsste Windows 10 in einem Jahr genauso viele neue Nutzer erreichen wie in den letzten zwei.

Die Erkenntnis stützt sich auch am Nutzeranstieg in den vergangenen Monaten. Laut einer Statistik von Microsoft habe die Zahl der Windows-10-Nutzer in den letzten sieben Monaten um rund 100 Millionen zugenommen. Sollte es bei diesem Wachstum bleiben, dann dürfte die Eine-Milliarde-Nutzer-Marke nicht vor 2020 erreicht werden. Das deckt sich auch mit einer Zwischenbilanz von Terry Myerson von vor einem Jahr. Damals, es war kurz nach dem Verkauf der Handysparte, hatte der Windows-Chef eingeräumt, dass man das anvisierte Ziel wohl später erreichen werde.