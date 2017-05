Russischer Blogger wegen „Pokémon Go“ verurteilt

Sein Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Der russische Blogger Ruslan Sokolowski hatte vor rund einem Jahr auf YouTube ein Video gepostet, auf dem er in einer Kirche das Computerspiel „Pokémon Go“ spielt. Dafür wurde er verhaftet und gestern verurteilt. Die Strafe ist – zum Glück für Sokolowski – geringer ausgefallen als von der Staatsanwaltschaft gefordert worden war.

Die Richterin Jekaterina Schoponiak befand Sokolowski der Anstachelung zu religiösem Hass für schuldig und hat den Blogger zu dreieinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt, wie ABC News unter Berufung auf die Agentur Tass berichtet. Der Forderung der Staatsanwaltschaft, den Blogger für drei Jahre ins Gefängnis zu sperren, kam die Juristin damit nicht nach. Vielmehr schloss sie sich der Verteidigung an, die für eine Bewährungsstrafe plädiert hatte. Sokolowski habe mit seinem Verhalten religiöse Gefühle verletzen wollen, erklärte Schoponiak. Seine Videos seien anti-religiös und zeigten seine Missachtung der Gesellschaft. Das Urteil sorgt bei Menschenrechtlern für Kritik.

Ich bin ein Idiot, kein Extremist

Sokolowski saß seit Oktober letzten Jahres in Haft. Der Prozess hatte in der Bloggerszene weltweit für Aufregung gesorgt. „Vielleicht bin ich ein Idiot, aber kein Extremist“, kommentierte der Blogger zuletzt seine Aktion. Das Video habe er als bewusste Provokation ins Netz gestellt. Nach seiner Anhörung im April reagierte der 22-Jährige empört auf das geforderte Strafmaß. „Ich bin schockiert, dass die Anklage eine solche Strafe für mich beantragt hat“, sagte er in einem Interview mit der Agentur Tass. „Ich habe niemandes Recht und Freiheit verletzt, seinen Glauben auszuüben.“

Sokolowski ist nicht der Erste, der wegen Anstachelung zu religiösem Hass vor Gericht stand. Im Jahr 2012 sorgte der Fall der Punkrock-Band „Pussy Riot“ für weltweites Aufsehen. Die Musikerinnen wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, nachdem sie in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale mit einem Musikauftritt gegen die Allianz von Staat und Kirche protestiert hatten.