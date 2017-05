Googles Android auf zwei Milliarden aktiven Geräten installiert

Googles mobiles Betriebssystem Android läuft auf über zwei Milliarden aktiven Geräten. Das teilte der Internetkonzern in Gestalt seines Chefs Sundar Pichai gestern auf der Entwicklerkonferenz I/O mit. Daneben nannte der Unternehmer weitere Zahlen, die den Erfolg des Konzerns auch in anderen Sparten belegen.

Mit dem Überqueren der Zwei-Milliarden-Geräte-Marke gehört das Betriebssystem zu den erfolgreichsten Software-Angeboten Googles, dessen Service-Palette von der Suchmaschine und den Browser Chrome über den Online-Kartendienst Maps und den E-Mail-Sevice Gmail bis hin zum Videodienst YouTube reicht. Mit einem Marktanteil von über 80 Prozent lässt Android die Konkurrenz alt aussehen. Zum Vergleich: Das zweiterfolgreichste mobile Betriebssystem, Apples IOS, kommt auf einen Marktanteil von 17 Prozent.

Die Zahl der Android-Nutzer ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, wie Google auf der I/O-Konferenz weiter meldet. Der Erfolg verdanke sich auch und vor allem dem zunehmenden Marktgewinns in Ländern wie Vietnam, Indonesien und Indien, heißt es auf der Webseite Android Headlines. In westeuropäischen Ländern aber auch in den USA sei der Markt dagegen mehr oder weniger gesättigt. Zuletzt hatte Google die Anzahl der Android-Nutzer im Jahr 2015 verkündet. Damals war das Betriebssystem auf 1,4 Milliarden aktiven Geräten installiert.

Die glorreichen Sieben

Neben Android hat Google mittlerweile sechs weitere Produkte im Angebot, deren Nutzerzahl die Eine-Milliarde-Hürde längst überschritten hat. Dazu zählen Chrome, Google Play, Gmail, Maps, YouTube und natürlich die Suchmaschine. Andere Dienste sind auf dem Vormarsch. Der Cloud-Speicherplatz Google Drive zählt mittlerweile rund 800 Millionen Nutzer. Die Foto-App Google Photo kommt auf mehr als 500 Millionen Anwender. Im Vorjahr waren es noch 200 Millionen.