Netflix-Studie zu unserem Streaming-Verhalten: Jeder Tageszeit ihr Genre

In Zeiten von Streaming-Diensten, Video-on-Demand-Plattformen und Mediatheken hat sich unser Fernsehverhalten grundlegend verändert. Der moderne Zuschauer will sich nicht mehr an das Programm und die Zeiten der Fernsehanstalten anpassen. Lieber schaut er, was und vor allem: wann er will. Nun hat Netflix in einer Studie herausgefunden, dass die Zuschauer je nach Tageszeit bestimmte Genres bevorzugen.

Der Streaming-Dienst hat das Fernsehverhalten von 77 Millionen Kunden in 22 Ländern, darunter auch Deutschland, analysiert und ist zu dem Ergebnis gelangt: Es gibt Serien- und Filmgenres, die wir offenbar bevorzugt an bestimmten Tageszeiten schauen. Morgens zum Beispiel sehen wir uns am liebsten Komödien an. Laut der Studie fangen 34 Prozent der Streamer den Tag am liebsten mit Serien wie „The Unbreakable Kimmy Schmidt“, „Friends“ und „The Big Bang Theory“ an.

Dramen sind eher in der Mittags- bis Nachmittagszeit angesagt. 47 Prozent der Netflix-Nutzer weltweit schauen sich zwischen 12 und 14 Uhr Produktionen wie „Orange is the New Black“ und „Mad Men“ an. Abends darf es etwas nervenkitzliger zugehen, dann schauen sich schon mal 27 Prozent der Zuschauer Thriller- oder Horrorserien- bzw. -Filme an.

Nachts darf es schon mal anspruchvoller werden

Kurz vor Mitternacht darf man sich zum Ausklingen des Tages wieder etwas entspannen, dann sind Komödien wieder angesagt. Diejenigen, die die Nächte gerne durchmachen, vertreiben sich die Zeit eher mit Bildung als mit Unterhaltung. So schauen zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens 24 Prozent der Zuschauer Dokumentationen wie „Five Came Back“ und „Planet Earth“ an.

Variety hat die Nachricht zuerst gebracht. Das Magazin beruft sich in seinem Bericht auf eine Pressemitteilung von Netflix.