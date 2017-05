Hat Donald Trump wirklich nur eine App auf seinem Smartphone?

Neues aus dem Kuriositätenkabinett des Donald Trump. Der umstrittene US-Präsident ist ja bekanntlich ein begeisterter Tweeter auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Wie US-Medien nun herausgefunden haben wollen, befindet sich auf dem Smartphone des Politikers nur eine App. Um welche es sich handelt, werdet ihr beim ersten Mal von drei Versuchen erraten. Genau!

Wie das Magazin Axios unter Berufung auf Insider aus dem Umfeld des Weißen Hauses berichtet, ist Trumps Diensthandy, ein iPhone, offenbar mit einer einzigen nicht vorinstallierten Anwendung ausgestattet: Twitter darf sich freuen, es ist die App des sozialen Netzwerkes.

Die App dürfte das Zugeständnis sein, das Trump seinen Mitarbeitern und Beratern abtrotzen konnte. Wie Axios weiter berichtet sind die permanent damit beschäftigt, ihren Auftraggeber zu „disziplinieren“. Denn der Präsident neigt nicht nur zu intensivem und extensivem Twitter-Verhalten. Er schaut auch übermäßig viel Fern. Alle diejenigen, die Trumps Twitter-Aktivitäten verfolgen, glauben das sofort.

Die Beschäftigungstherapie von Donald Trump

Denn aus den Tweets scheinen oft unverkennbar die Informationsquellen des Präsidenten durch, der sich schon mal gerne mit konservativen Nachrichtensendungen wie Fox News, dubiosen Radiosendungen und Webseiten mit kruden Verschwörungstheorien „weiterbildet“, speziell der christlichen Rechten (Teaparty) und der extremen Rechten.

Um seinen Konsum von TV-, Radio und sonstigen Inhalten einzuschränken, seien die Trump-Mitarbeiter bemüht, ihn zu beschäftigen, so Axios weiter. Ziel sei es, „seinen Terminkalender zu füllen, um ihn vom Fernsehen abzuhalten, das seinen Tweets oft vorausgeht.“ Was Trump davon hält? Nun, der will mehr Freizeit haben, stößt mit seinem Wunsch aber offenbar auf taube Ohren. Anscheinend haben seine Mitarbeiter mit ihren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Erfolg – wie man am Beispiel von Trumps aktueller Europa-Reise sehen kann.