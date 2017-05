Apples iPhone 8: Mitte September gibt es einen „Schlüsseltag“

Viel wurde über das neue Smartphone-Flaggschiff Apples spekuliert. Wie wird es heißen, iPhone 8, iPhone X, iPhone Edition? Wie wird es aussehen? Welche technischen Neuerungen wird es haben? Wie teuer wird es sein? Und: Wann überhaupt kommt es auf den Markt? Was den letzten Punkt angeht, so scheinen sich die Spekulationen darüber, dass es im September dieses Jahres gelauncht wird, zu bestätigen. Demnach ist der 17. September der Tag, der eine wichtige Phase einläutet.

Wie aus einem Twitter-Eintrag des Apple-Leakers Benjamin Geskin vom 25. Mai hervorgeht, soll es sich bei dem „17. September sehr wahrscheinlich“ um einen „Schlüsseltag“ handeln. Geskin stützt seine Behauptung auf eine E-Mail des Konzerns an die Mitarbeiter der Supportabteilung AppleCare. Darin weist Apple auf ein erhöhtes Anrufvolumen ab Mitte September bis Anfang November hin.

„Wie ihr wisst, werden im September einige neue Produkte bekanntgegeben und gelauncht“, heißt es in dem Memo. „In Erwartung der bevorstehenden Ereignisse und der entsprechenden Steigerung des Anrufvolumens werden wir die Zahl der Mitarbeiter aller unserer Programme über die Sommermonate erhöhen.“

Urlaub verboten

Darüber hinaus hat Apple für den Zeitraum zwischen 17. September bis 4. November eine Urlaubssperre für alle „Berater“ und „Führungskräfte“ von AppleCare verhängt. In dieser Zeit dürften weder „bezahlte“ noch „unbezahlte“ Urlaubstage genommen werden. Es sei „extrem wichtig, dass alle Mitarbeiter ihre zugewiesenen Arbeitstage in diesem Zeitraum abarbeiten.“ Es sei „inakzeptabel“ der Arbeit fernzubleiben.

Das Branchen-Magazin heise bringt den Einwand ins Spiel, dass die besagten neuen iPhone-Produkte wohl eher nicht am 17. September auf den Markt kommen werden. Der Grund: Bei dem Tag handelt es sich um einen Sonntag und Apple hatte seine neuesten iPhones normalerweise an Samstagen veröffentlicht. Demnach könnte der 17. September die Schulungsphase für alle Supportmitarbeiter einläuten, während der eigentliche Verkaufstermin der 24. September sein könnte, so heise.

Drei neue Smartphones

Beobachter gehen davon aus, dass Apples neues Smartphone-Flaggschiff mit einigen technischen und optischen Traditionen vorausgegangener Modelle brechen wird. Unter anderem soll das OLED-Display die gesamte Frontseite bedecken, der Home-Button eine virtuelle Lösung erfahren haben und sowohl die Vorder- als auch die Rückseite aus Glas bestehen. Neben dem Jubiläumshandy launcht Apple ab September mit dem iPhone 7s und dem iPhone 7s Plus zwei überarbeitete Versionen des iPhone 7.