Apples Carpool Karaoke startet im August auf Apple Music

Apple hat den Starttermin seiner eigenproduzierten Serie „Carpool Karaoke: The Series“ auf Apple Music bekanntgegeben. Die Unterhaltungssendung wird ab dem 8. August dieses Jahres bei dem Musikstreaming-Dienst zu sehen sein.

Ursprünglich sollte „Carpool Karaoke: The Series“ bereits im April auf Sendung gehen, wie Apple im Februar zusammen mit der Veröffenbtlichung eines Trailers mitgeteilt hatte. Doch aus nicht genannten Gründen musste die Sendung verschoben werden. Mit dem 8. August ist der Termin nun fix. Das verriet Eddy Cue, der Chef für die Online-Dienste Apples, gestern auf dem Kurznachrichten-Dienst Twitter. Nach der Premiere wird jeweils Dienstags eine weitere Folge ausgestrahlt.

Excited to roll out #CarpoolKaraoke: The Series on @AppleMusic — Coming August 8! — Eddy Cue (@cue) May 30, 2017

„Carpool Karaoke: The Series“ basiert auf dem gleichnamigen Segment aus der CBS-Sendung „The Late Late Show“ mit James Corden. Darin chauffiert der Moderator diverse Promis mit dem Auto durch die Stadt. Dabei unterhält er sich und singt mit ihnen bekannte Songs. Laut Tech Crunch ist Corden auch bei Apples Spin-off an Bord, von dem für die erste Staffel bereits 16 Episoden mit einer Länge von jeweils 30 Minuten produziert wurden. Er fungiert als ausführender Produzent der Sendung und wird in zwei Folgen auch vor der Kamera zu sehen sein, mit Schauspieler und Musiker Will Smith sowie Basketballer LeBron James.

Das Neue an „Carpool Karaoke“: Promi-Paarungen

Dass Corden zumindest in der ersten Staffel in nur zwei Episoden mitwirkt, bedeutet, dass es etliche Prominenten-Paarungen geben wird. So sollen Shakira sowie Komiker und Moderator Trevor Noah miteinander Karaoke singen. Ferner hat man die Schauspielerinnen Sophie Turner und Maisie Williams miteinander gepaart. Während Sängerin Miley Cyrus mit ihrem Vater, dem County-Sänger Billy Ray, und der „gesamten Cyrus-Familie“ einen Auftritt haben wird, wie es seitens Apple heißt.

Neben „Carpool Karaoke: The Series“ hat Apple mit „Planet of the Apps“ eine weitere Serie für Apple Music in der Pipeline. Dabei handelt es sich um eine Casting-Show, in der die besten App-Entwickler gesucht werden. Wann die „bahnbrechende neue Serie über Apps und ihre Masterminds“, wie es in der Vermarktung des Formats heißt, auf Sendung geht, steht noch nicht fest.