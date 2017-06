Leichtathletik-Legende Usain Bolt ist Markenbotschafter von PokerStars

Usain Bolt geht unter die Poker-Spieler. Der Leichtathletik-Star und mehrfacher Olympiasieger ist der neue Markenbotschafter der Online-Poker-Seite PokerStars. Der schnellste Mann der Welt tritt kurz vor Ende seiner Karriere an, um Poker als Spiel „noch breiter publik zu machen“, wie es in einer Pressemitteilung des Poker-Portals heißt.

Ziel des Engagements: Der weltweit bekannte Läufer und achtmalige Olympia-Sieger soll im Rahmen diverser Marketingkampagnen und Live-Auftritten für PokerStars neue Zielgruppen akquirieren.

„Usain Bolt ist ein knallharter Wettkämpfer, der immer ans Limit geht“, sagt Eric Hollreiser, Vice President of Corporate Communications bei PokerStars in der Presseerklärung. „Und er ist gleichzeitig einer der beliebtesten Sportler der Welt. Seine enorme globale Popularität und sein gewinnendes Wesen ermöglichen uns, Poker auf eine unterhaltsame, soziale und vor allem natürlich schnelle Weise breiter publik zu machen“, so Hollreiser.

Bolt bereits im Werbemodus

Bolt wird seine erfolgreiche Karriere dieses Jahr beenden. Auf seine neue Aufgabe freut sich der Sportler sehr. „PokerStars ist ein echter Winner“, erklärt der 30-Jährige, der sich offenbar bereits im Werbemodus befindet. Es finde es super, Poker und PokerStars „noch bekannter zu machen“. Es sei ein „herausforderndes, anspruchsvolles Spiel, das Spaß macht und sozial und wettbewerbsorientiert ist“. Er freue sich darauf, seinen „Fans und den Menschen auf den ganzen Welt, Poker näherbringen zu können“, so Bolt.

Usain Bolt gehört zu den erfolgreichsten Leichtathleten aller Zeiten. Der jamaikanische Sprinter gewann im Lauf seiner Karriere acht Olympische Goldmedaillen, errang elf Weltmeistertitel und ist mehrfacher Weltrekordhalter. Die Poker-Seite PokerStars besteht seit September 2001. Die Marke von Amaya Inc. gehört heute zu den größten Online-Pokerräumen der Welt.