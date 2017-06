Apple-Zulieferer betätigt: iPhone 8 kommt mit kabellosem Laden

Kein Tag ohne neue Spekulationen zu Apples neuem Smartphone iPhone 8. Heute scheinen sich die Gerüchte zu verdichten, dass das neue Flaggschiff des kalifornischen Herstellers tatsächlich das Feature kabelloses Laden aufweist. Außerdem hat Apple bei dem Gerät in puncto Wasserdichtigkeit aufgerüstet.

Wie das Magazin Nikkei Asian Review unter Berufung auf Robert Hwang, den CEO des in Indien ansässigen Apple-Zulieferers Wistron berichtet, gehört das kabellose Laden tatsächlich zu den neuen Features des iPhone 8. „Am Montageprozess der vorherigen [iPhone-] Generation hat sich nicht viel verändert, obwohl neue Funktionen wie Wasserdichtigkeit und kabelloses Laden jetzt andere Tests benötigen und die Wasserfestigkeit die Montageprozess ein wenig verändert“, erklärte Robert Hwang gegenüber Reportern im Rahmen der jährlichen Aktionärsversammlung.

Die kleine Einschränkung dieser Aussage des Unternehmers: seine Firma fertigt zusammen mit Foxconn Technology für den Hersteller das 5,5 Zoll große iPhone 7 Plus, das wie das 4,7-Zöller iPhone 7 noch dieses Jahr als überarbeitete Version erscheinen wird. Andererseits dürfte sich das Statement auch auf das iPhone 8 beziehen, handelt es sich bei dem Gerät immerhin um ein High-End-Modell.

Abgesehen davon hatten einige Experten bereits im Vorfeld vorausgesagt, dass Apple mit dem iPhone 8 sehr wahrscheinlich auf das kabellose Laden setzen wird. Unter anderem hatte der Analyst von KGI Securities, Ming-Chi Kuo, diese Hypothese bereits im Februar dieses Jahres aufgestellt.

In Sachen Wasserdichtigkeit erwarten Beobachter beim iPhone 8 eine iP68-Zertifizierung. Nicht nur weil die Vorgängermodelle iPhone 7 und iPhone 7 Plus bereits eine iP67-Zertifizierung aufweisen. Sondern auch, weil Apple mit Blick auf die Konkurrenz unter Zugzwang steht. So bietet Samsung mit dem neuen Galaxy 8 bereits diesen Standard. Dem kann und darf der kalifornische Hersteller nicht nachstehen.

Kommt mit dem iPhone 8 die nächste Handyrevolution?

Apple bringt das iPhone 8 und die überarbeiteten Fassungen von iPhone 7 und iPhone 7 Plus voraussichtlich Ende September dieses Jahres auf den Markt. Mit dem ersteren Gerät, das zehn Jahre nach der Handyrevolution mit dem iPhone erscheint, will der Hersteller mit manch technischen und optischen Traditionen vorausgegangener Modelle brechen. Unter anderem soll das OLED-Display die gesamte Frontseite bedecken, der Home-Button eine virtuelle Lösung erfahren haben und sowohl die Vorder- als auch die Rückseite aus Glas bestehen.