Übersichtlicher und freundlicher: Twitter hat bald neues Design

Twitter erstrahlt bald in neuem Design. Der Mikroblogging-Dienst will sich mit neuen Icons, neuem Profilbildformat, neuer Navigation und einigen anderen Änderungen insgesamt nutzerfreundlicher aufstellen.

Mit dem Refresh, der in den kommenden Wochen auf der Webseitenversion aber auch auf Apps für Android und iOS sowie TweetDeck und Twitter Lite an den Start gehen soll, werde der Kurznachrichtendienst „heller“ und „schneller“ und „nutzerfreundlicher“ werden, wie das Unternehmen in einer Presseankündigung schreibt.

Eine der wichtigste Änderung betrifft die Profilbilder, die im neuen Design rund ausfallen werden und sich von den Tweets besser abheben sollen. Ferner erscheint Twitter demnächst in einer neuen Typographie, um die Plattform stärker zu vereinheitlichen. Die Headlines werden stärker akzentuiert, damit der Nutzer „besser im Überblick hat, was passiert.“ Die Icons werden insgesamt heller ausfallen.

Eine weitere wichtige Änderung betrifft den Antwort-Button. Den aktuellen, nach hinten gebogenen Pfeil sollen viele Nutzer immer wieder als Lösch- oder Zurück-Button missverstanden haben, so Twitter. Mit einer Sprechblase, einem Symbol, das „die meisten Menschen kennen und lieben“, soll der Zweck des Buttons nicht zu verkennen sein.

Änderungen für iOS und Safari

Weitere Änderungen betreffen bestimmte Betriebssysteme und Browser. In der iOS-App erscheinen alle Funktionen des Dienstes, das Profil, die Einstellungen, die Privatsphäre und die weiteren Konten nun „an einem Platz“ im ausklappbaren Menü an der linken Seite. Auf der unteren Navigationsseite wurde die Zahl der Tabs reduziert. Das Update sei Folge positiver Reaktionen von Android-Nutzern. Im Safari-Browser öffnen sich die Links im Browser, ohne dass der Nutzer von der App geworfen wird.