Tim Cook auf der Technology Week: Dafür will sich der Apple-Chef einsetzen!

Tim Cook hatte sich in der Vergangenheit immer wieder als liberaler Unternehmer gezeigt. Anders als der US-Präsident Donald Trump setzt der Apple-Chef auf Einwanderer als Stütze der US-amerikanischen Wirtschaft. Diese Haltung wird er auch auf der heute beginnenden „Technology Week“ im Weißen Haus zum Ausdruck bringen.

Wie das Online-Magazin Axios gestern berichtet, will sich Cook im Rahmen des Gipfeltreffens ferner über Themen wie den Schutz der Privatsphäre, die soziale Absicherung von Veteranen sowie Menschenrechte einsetzen.

Vor allem der Schutz der Privatsphäre nicht nur der Apple-Nutzer dürfte dem Unternehmer. Der Elektronik-Konzern und die US-Regierung waren über diese Frage zuletzt mehrfach in Konflikt geraten. Unter anderem hatte Apple sich geweigert, der US-Sicherheitsbehörde FBI die iPhone-Daten eines Amokläufers herauszurücken, weshalb Trump zu einem Boykott von Apple-Produkten ausgerufen hatte.

Die Crème de la Crème der Tech-Branche

Neben diesen Themen sollen auf der „Technology Week“ in den nächsten Tagen über Fragen wie den Einsatz modernster Technologie in der Landwirtschaft, Internet of Things und die kommerzielle Nutzung von Dronen diskutiert werden. Zu den weiteren prominenten Gästen gehören Wirtschaftsgrößen wie Amazon-Chef Jeff Bezos, Microsoft-CEO Satya Nadella, der Executive Chairman von Alphabet, Eric Schmidt, sowie Ginni Rometty von IBM geladen. Trump soll bei dem Treffen zumindest teilweise anwesend sein.

Die „Technology Week“ ist Teil der vom Weißen Haus für Juni geplanten „Jobs Month“-Initiative. Die nächste Veranstaltung steht unter dem Motto „Energy Week“.