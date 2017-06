Samsung bestätigt aus Versehen Galaxy S8 Active

Erst in der letzten Woche ist ein erster Hinweis auf das Galaxy S8 Active geleakt. Bereits jetzt gibt es zwei neue, halboffizielle Hinweise. Denn auf einer Webseite Samsungs ist das Galaxy S8 Active an zwei verschiedenen Stellen aufgetaucht. So richtig offiziell bestätigt ist aber nach wie vor nichts.

An einer Stelle auf der Seite Samsungknox.com gibt es ein Smartphone mit dem Namen „Galaxy S8 Active LTE“ und der Modellbezeichnung G892A. Außerdem schreibt Samsung dort, dass das Betriebssystem dieses Geräts Android Nougat (7.x) sein wird. Diese Modellbezeichnung bestätigt uns nun, dass der in der vergangenen Woche aufgetauchte Benchmark tatsächlich der Benchmark des Galaxy S8 Active gewesen sein muss. Schließlich ist auch dort die gleiche Modellbezeichnung zu sehen. Aus dem Geekbench-Benchmark geht dann zudem hervor, dass das Galaxy S8 Active LTE annähernd die gleiche Hardware besitzt wie das Galaxy S8.

Über das Design gibt es aber noch keine Informationen. Es ist weiterhin völlig unklar, ob das Galaxy S8 Active LTE wie das elegante, zerbrechlich wirkende Galaxy S8 mit seinem randlosen Display aussehen wird, oder ob Samsung beim Active mehr die Route des Outddor-Handys wählt wie es bei den vergangen Actives mit ihren gummierten Oberflächen und dicken physischen Buttons der Fall war.

Applikationsliste verrät alle Funktionen des Galaxy S8 Active LTE

Der andere Hinweis ist eine Applikationsliste für das Galaxy S8 Active LTE. Aus dieser Liste lassen sich diverse Funktionen des Smartphones erschließen. So wird das Telefon unter anderem mit der neuen Künstlichen Intelligenz Samsungs, Bixby, ausgestattet sein. Außerdem wird das Galaxy S8 Active LTE einen Iris-Scanner, eine Gesichtserkennung und darüber hinaus auch einen Fingerabdruck-Scanner besitzen.