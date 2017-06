Netflix gibt Starttermin der Sci-Fi-Serie „Star Trek: Discovery“ bekannt

Netflix hat sich bekanntlich die Rechte zur CBS-Serie „Star Trek: Discovery“ für die Ausstrahlung außerhalb der USA und Kanada gesichert. Gestern hat der Streaming-Dienst den Starttermin der neuen Sci-Fi-Serie bekanntgegeben.

Demnach ist „Star Trekt: Discovery“ in 188 Ländern weltweit, darunter auch auf in Deutschland, ab dem 25. September dieses Jahres auf Netflix zu sehen – einen Tag nach der Premiere auf CBS. Danach wird jeden Montag eine weitere Folge freigeschaltet, immer jeweils einen Tag nach dem Start in den USA und Kanada. Wie CBS wird auch Netflix die aus 15 Episoden bestehende erste Staffel in zwei Blöcke aufteilen.

Demnach wird der erste Block zwischen dem 25. September und dem 6. November veröffentlicht, wieder jeweils einen Tag nach CBS. Nach einer Winterpause wird die zweite Staffelhälfte ab Januar 2018 ausgerollt.

Mit „Star Trek: Discovery“ kommt bereits die sechste Realfilm- und insgesamt siebte Fernsehserie aus dem sich immer weiter ausdehnenden „Star Trek“-Universum auf die Mattscheibe – 51 Jahre nach dem Start der legendären „Raumschiff Enterprise“. Sie basiert auf einer Idee von Alex Kurzman, dem Regisseur von „Die Mumie“, und dem „American Gods“- und „Hannibal“-Schöpfer Bryan Fuller. Die Hauptrollen wurden unter anderem mit Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh und Jason Isaacs besetzt.

Neues Schiff, neue Crew, neue Abenteuer

„Star Trek: Discovery“ ist zehn Jahre vor „Raumschiff Enterprise“ angesiedelt und kreist um eine Sternenflotte, die sich auf einer „Mission zur Erforschung neuer Welten und Lebensformen“ befindet, wie es in der Pressemitteilung von Netflix heißt. Im Zentrum steht die erste Offizierin des Titel-gebenden Raumschiffes Discovery, die feststellen muss, „dass man alles Fremde und Unbekannte erst dann verstehen kann, wenn man sich selbst versteht.“

Zusätzlich zu „Discovery“ bietet Netflix in Deutschland auch die vorausgegangenen fünf „Star Trek“-Realfilm-Serien auf seiner Plattform an, inklusive Gene Roddenberrys „Raumschiff Enterprise“, ferner „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“, „Star Trek – Deep Space Nine“, „Star Trek: Voyager“ und „Star Trek: Enterprise“.