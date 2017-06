PC der Zukunft? Lenovo präsentiert Konzept für faltbaren Laptop

Der Personal Computer der Zukunft ist biegsam, falt- und sogar zusammenrollbar. Wie eine Zeitung oder eine Matte, die man zusammenrollt, um sie besser verstauen zu können. So jedenfalls stellt sich Lenovo den PC von morgen vor. Auf dem Transform-Event in New York hat der chinesische Hersteller nun ein entsprechendes Konzept vorgestellt.

Ob die Idee Lenovos in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden wird, dann zweifelt selbst der Hersteller. Das zumindest klingt in der Mitteilung des Unternehmens auf dem Kurznachrichtendienst Twitter durch. „Ein faltbarer PC?“, fragt Lenovo selbstbewusst, um dann etwas kleinlaut hinzuzufügen: „Vielleicht eines Tages. Für jetzt nur ein Konzept.“

A foldable PC? Maybe someday. Just a concept for now. #LenovoTransform pic.twitter.com/UIq1qpaSwj — Lenovo (@lenovo) June 20, 2017

Die Biege- und Falteigenschaft von Lenovos Laptop-Konzept ist das Resultat eines neuen Materials und eines flexiblen Displays. Die Kommunikation mit dem Gerät stellt sich der Hersteller auf dreierlei Art vor. Neben der Eingabe über die Tastatur und mittels Stift, wird der Laptop auch auf die Stimme des Nutzers hören können.

Die Fachwelt ist skeptisch

Nicht nur Lenovo bremst die Erwartungen der Nutzer. Auch die Fachwelt reagiert zurückhaltend. Das Magazin The Verge führt das Argument an, dass es Ideen für faltbare Displays schon seit Jahren gibt. Doch so richtig hätten sich faltbare Notebooks bis heute nicht durchsetzen können. Außerdem sei es eine „alptraumhafte“ Vorstellung, den Browser mit der Stimme zu navigieren.

Jedenfalls dürfte Lenovo mit seiner Idee unserer Zeit voraus sein. Weshalb der Hersteller derzeit auf „verbesserte Materialien“ und „neue Bildschirmtechnologien“ hoffe, wie das Magazin Engadget das Unternehmen zitiert.