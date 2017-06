Für Leseratten: Amazon führt in Deutschland Prime Reading ein

Amazon weitet sein Prime-Angebot aus. Ohne Kostenzuschuss haben Mitglieder in Deutschland und Österreich ab sofort unbeschränkten Zugriff auf Hunderte von E-Books, Comics, Magazinen, Kurzgeschichten, Kinderbüchern und viele weitere Inhalte. Amazon nennt den neuen Service Prime Reading

„Mit Prime Reading ist Amazon Prime noch besser geworden. Mitglieder können nun unlimitiert und kostenlos auf Magazine, Comics und Hunderte von Büchern zugreifen, darunter auch Bestseller wie „Harry Potter und der Stein der Weisen“, sagt Alessio Santarelli, Kindle Content Director EU bei Amazon.

Das wechselnde Angebot spannt den Bogen von Belletristik über Sachbücher bis hin zu Kochbücher und Reiseführer. Juli Zehs „Nullzeit“ findet sich in Prime Reading ebenso wie Hans Falladas Klassiker „Kleiner Mann – was nun?“ und Catherine Shepherds „Seelenblind“.

Die Comicsparte wird von Titeln wie „Star Wars“ und „Guardians of the Galaxy“ abgedeckt. Wer sich informieren will, kann auf Magazine wie „Focus“, „Der Spiegel“ und „Vogue“ zugreifen. In der Rubrik Kurzinhalte finden sich Kurzgeschichten, Aufsätze und Memoiren von „Top-Autoren“, so Amazon.

Kindle oder Lese-App für alle Geräte

Den eReader braucht der Kunde nicht für das Lesevergnügen. Prime Reading gibt es auch als kostenlose App für iOS- und Android-Geräte. Darin sind alle Kindle Features wie Markierungen, X-Ray, Page Flip und Kundenrezensionen verfügbar.

Amazons Prime-Abo umfasste ursprünglich einen kostenlosen und schnellen Lieferservice. Mittlerweile finden sich hier Angebote wie Prime Video für das Streamen von Filmen und Serien sowie Prime Music für den Zugriff auf Millionen Songs. Prime ist für 8,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr zu haben.