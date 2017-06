Autonomes Fahren: Apple mietet mehrere Fahrzeuge von Hertz

Apple arbeitet weiter eifrig an seiner Version für autonomes Fahren. Im Zuge dessen ist der Soft- und Hardware-Hersteller eine Partnerschaft mit Hertz eingegangen, von dem er zu Testzwecken mehrere Fahrzeuge angemietet hat.

Wie das Magazin Bloomberg gestern unter Berufung auf ein Dokument der kalifornischen Verkehrsbehörde California Department of Motor Vehicles berichtet, handelt es sich bei den geleasten Fahrzeugen um den SUV Lexus RX450h. Während das Blatt von einer kleinen „Flotte“ spricht, nennt der Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC eine konkrete Zahl. Demnach soll es sich um insgesamt sechs Fahrzeuge handeln.

Die Nachricht über den Apple-Hertz-Deal kommt wenige Stunden, nachdem die Partnerschaft zwischen der Alphabet-Tochter Waymo und dem Mietwagenunternehmen Avis bestätigt wurde. Gemessen an den Zahlen, fällt das Forschungsprogramm des Konkurrenten offenbar weitaus größer aus. Laut Medienberichten soll Waymo von Avis insgesamt 100 Fahrzeuge der Marke Chrysler Pacifica geleast haben. Weitere 500 Autos sollen hinzukommen.

Auto oder kein Auto?

Mit der Apple-Hertz-Kooperation wird in der Fachwelt erneut darüber spekuliert, ob der Konzern aus Cupertino nicht doch an einem eigenen Auto arbeite. Wahrscheinlicher aber ist, dass der Fokus Apples eher auf der Entwicklung einer Software für autonomes Fahren liegt. Apple-Chef Tim Cook hatte in einem Interview mit Bloomberg vor zwei Wochen eine entsprechende Fokussierung des iPhone-Herstellers bestätigt. Apples Selbstfahrsystem sei die „Mutter aller AI-Projekte“, erklärte er damals selbstbewusst.

Mit der Entwicklung einer eigenen Technologie für automatisches Fahren muss ein „Apple Car“ nicht zwangsläufig vom Tisch sein. Laut früheren Medienberichten ist Apples Selbstfahr-Betriebssystem so ausgelegt, dass es sowohl in den Fahrzeugen anderer Hersteller als auch in einem eigenen Modell eingebaut werden könnte.