Das OnePlus 5 ist da! – Verkauf läuft ab sofort

Tja, und wieder einmal hat uns OnePlus überrascht: Denn das OnePlus 5 ist wieder einmal etwas billiger geworden als gedacht. Im Vorfeld stand die Vermutung im Raum, dass das neue Smartphone des Unternehmens rund 600 Euro kosten wird. Nun gibt es eine Version für 559 Euro und sogar noch eine günstigere für 499 Euro.

Erstmals zwei Versionen des OnePlus 5

Die teurere Version unterscheidet sich von der günstigeren in dreierlei Hinsicht: Zum einen hat das Gerät mit 8 GB RAM einen etwas größeren Arbeitsspeicher. Zum anderen kommt das Telefon mit 128 GB internem Speicher. Und drittens ist die Gehäusefarbe Mitternachtsschwarz. Die billigere Version hat dagegen nur 6 GB RAM, 64 GB internen Speicher und kommt in der Gehäusefarbe Schiefergrau.

Ansonsten sind die beiden Versionen baugleich: Beide OnePlus-5-Varianten kommen mit dem Qualcomm-Octa-Core-Prozessor Snapdragon 835. Das ist der aktuell beste Prozessor auf dem Markt. Das Display misst 5,5 Zoll in der Diagonale. Leider löst es aber nur mit Full HD auf. Das entspricht 1.920 x 1.080 Pixeln. Besser wäre QHD (2.560 x 1.440 Pixel) gewesen. Die Frontkamera löst Fotos mit 16 Megapixeln auf. Die rückseitige Hauptkamera ist eine Dual-Kamera mit ebenfalls 16 Megapixeln und 20 Megapixeln. Die Kapazität des Akkus beträgt 3.300 mAh. Geladen wird diese Batterie via USB-C. Außerdem ist ein 3,5-Millimter-Kopfhöreranschluss, GPS, NFC, Bluetooth 5.0 und Wi-Fi ac an Bord. Diverse Sensoren wie einen Beschleunigungsmesser und einen Lagesensor findet man natürlich ebenfalls.

Leider ist das Design des OnePlus 5 aber nicht mehr zukunftssicher. Der Hersteller hat ein klassisches Design gewählt und setzt auf dicke Ränder um das Display. Die Zukunft gehört aber dem beinahe randlosen Display, das einfach mehr Platz für Screen bei gleich großem oder sogar kleineren Gehäuse bietet.