Alles ist Sch#$&! Netflix bestellt 90er-Jahre-Serie „Everything Sucks!“

Die eine Comedyserie nimmt der Sender aus dem Programm, eine andere gibt er in Auftrag. So schnell geht das bei Netflix. „Girlboss“, eine Serie über eine freche junge Unternehmerin, kam beim Streaming-Dienst nicht sonderlich gut an. Nun probiert es der Anbieter mit etwas mehr Nostalgie. Die neue Eigenproduktion nennt sich „Everything Sucks!“ und ist in den USA in den 1990er Jahren angesiedelt.

Serien, die vergangene Epochen zum Leben erwecken, erfreuen sich nicht nur bei Netflix großer Beliebtheit. Siehe zum Beispiel „The Americans“, „The Stranger“ oder „Glow“, die alle in den 1980er Jahre spielen. Aber auch Kultserien wie „Mad Men“, „Downton Abbey“ und „Die wilden Siebziger“ wussten resp. wissen die Stimmung und das Lebensgefühl der jeweiligen Dekaden wirkungsvoll auf die Mattscheibe zu bringen. Gut, mit der 1970er-Hip-Hop-Serie „The Get Down“ hatte Netflix weniger Glück, aber was gelten Ausnahmen, wenn es Regeln gibt?

Und so versucht es der Streaming-Dienst mit dem Trash-Jahrzehnt und hat nun eine Serie in Auftrag gegeben, die 1996 im US-Bundesstaat Oregon angesiedelt ist und um zwei rivalisierende Clubs kreist, einen sogenannten A/V-Club und eine Schauspiel-Gruppe. Mehr ist über die Handlung nicht bekannt, nur dass es sich bei „Everything Sucks“ um eine Coming-of-Age-Geschichte um mehrere Schulaußenseiter handelt. Die bestellte Staffel der Tragikomödie, also einer Komödie mit ernsten bis hin zu dramatischen Elementen, soll aus zehn halbstündigen Episoden bestehen.

Cast und Crew

Und das sind die kreativen Köpfe hinter dem Projekt: Ben York Jones, der Darsteller von „Like Crazy“, und Michael Mohan, der Autor von „Save the Date“, werden als Serienschöpfer geführt. Beide fungieren auch als ausführende Produzenten. Letzterer teilt sich zudem den Regieposten mit der Nachwuchsregisseurin Ry Russo-Young, auf deren Konto unter anderem das Mystery-Drama mit dem schönen deutschen Titel „Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei“ geht. Vor der Kamera hat Netflix Schauspieler wie Peyton Kennedy und Jahi Winston versammelt; sie spielen zwei Schüler. In die Rollen der Eltern der beiden „Außensweiter“ sind Patch Darragh und Claudine Nako geschlüpft.

„Everything Sucks!“ wird auf Netflix ab 2018 zu sehen sein.