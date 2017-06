Das Galaxy S8 Plus gibt es ab morgen in neuer Farbe

Samsung hat sich vor einiger Zeit eine neue und einigermaßen effektive Marketingstrategie einfallen lassen: Im Laufe des Jahres veröffentlich das Unternehmen seine Flaggschiff-Smartphones, allen voran das Galaxy S (Plus) und das Galaxy Note, erneut. Der einzige Unterschied zur regulären, bereits erhältlichen Version besteht in der Regel in einer neuen Gehäusefarbe. Diese ist entweder nach einem anstehenden Event gestaltet, beispielsweise die Fußballweltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele, oder stellt einfach nur eine neue Farbe dar.

Das Galaxy S8 Plus ist baugleich zum aktuellen Modell

Und dieses Mal trifft es das Galaxy S8 Plus, nicht aber das Galaxy S8. Während letzteres nach wie vor nur in den fünf Farben Schwarz, Blau, Silber, Grau und Gold erhältlich ist, wird es den großen Bruder ab morgen auch in Rosa zu kaufen geben. Samsung selbst nennt die Farbe „Rosa Pink“, genau wie auch Schwarz im Marketingsprech nicht einfach Schwarz sondern Mitternachtschwarz ist.

Sicher gibt es das neue Galaxy S8 Plus aber nur in Taiwan und Samsungs Heimatland Südkorea. Es wird zwar auch in anderen Ländern verfügbar sein. Allerdings weiß Samsung noch nicht in welchen. Das hängt von diversen Partnern und lokalen Samsung-Firmenzweigen ab. Auch über den Preis dieses rosanen Galaxy S8 Plus hat das Unternehmen noch nichts verraten. Wahrscheinlich wird das Smartphone aber nicht mehr kosten als das gleiche Modell in einer anderen Gehäusefarbe. Aber wir werden sehen. In Taiwan und Südkorea wird das rosane Telefon aber bereits ab morgen zum Verkauf stehen.