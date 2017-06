Das Warten auf die Genehmigung für die Umsetzung von Elon Musks Tunnelverkehr-Visionen hat ein Ende. The Boring Company, das Unternehmen hinter dem Projekt, hat in Los Angeles mit dem Bau des Tunnelsystems begonnen und bereits einen Bauabschnitt fertiggestellt.

Das teilte der soziale-netzwerk-affine Musk heute auf seinem Twitter-Profil mit. Demnach sei das „Warten auf Godot“ zu Ende, schreibt der Unternehmer. Die Bohrarbeiten in Los Angeles hätten begonnen und der erste Abschnitt sei bereits fertiggestellt.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.

— Elon Musk (@elonmusk) 28. Juni 2017