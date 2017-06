„Okja“ in 3D-Sound: Netflix zeigt ersten Film in Dolby Atmos

Nachdem Netflix längst Filme und Serien im ultrahochauflösenden 4K- und HDR-Format anbietet, zieht der Streaming-Dienst nun in puncto Sound nach. Seit gestern ist auf der Plattform mit dem Kinderfilm „Okja“ der erste Titel mit der Surround-Sound-Technik Dolby Atmos zu sehen. Weitere Filme sollen folgen.

Bei Dolby Atmos handelt es sich um ein Format, bei dem die üblichen 5.1- und 7.1-Lautsprecher-Systeme um weitere Front, Surround- und Deckenlautsprecher erweitert werden. Das Besondere: In die jeweiligen Lautsprecher wird nicht der gleiche Ton eingespeist. Vielmehr stellt das mehrspurige Tonsystem des Dolby Atmos jedem Lautsprecher ein eigenes Signal zur Verfügung. Auf diese Weise entsteht beim Zuschauer der Eindruck, als sei er vom Sound umgeben.

„Stellen Sie sich vor, Sie seien von den Sounds der einzelnen Szenen rundum umgeben – vom Geräusch eines Flugzeuges, das über Ihrem Kopf hinweggleitet, bis hin zum Rascheln der Blätter bei leichtem Wind“, erläutert Greg Peters, Chief Product Officer von Netflix, das System anlässlich dessen Launches mit „Okja „. „Die zusätzliche Dimension einer Audiospur, in die Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes „reinsetzen“ können, ist ein Durchbruch im Bereich der Unterhaltung, der die Handlung noch echter wirken lässt und Zuschauern das Gefühl verleiht, inmitten der Handlung zu sein.“

Das braucht der Zuschauer für sein Dolby Atmos Heimkino

Um in den Genuss des Surround-Sounds von Dolby Atmos zu kommen, braucht der Netflix-Zuschauer allerdings einen Audio/Video-Receiver mit passendem Decoder-Chip sowie ein Dolby-Atmos-Lautsprecher-System. Darüber hinaus muss er sein Abo auf die Premium-Version für 12 Euro im Monat aufstocken. Aktuell wird Dolby Atmos nur von den Xbox-One- und Xbox-One-S-Spielekonsolen von Microsoft sowie den 2017er OLED-Fernseher von LG unterstützt.

„Okja“ hat den Weg für andere Dolby-Atmos-Filme geebnet. Netflix wird das Angebot in den nächsten Wochen um weitere Titel ausbauen. Ab 28. Juli wird der japanische Animationsfilm „Blame!“ in diesem Sound-Format zur Verfügung stehen. Am 25. August folgt der Horror-Thriller „Death Note“. Noch dieses Jahr sollen das Fantasy-Spektakel „Bright“ mit Will Smith und Joel Edgerton erscheinen sowie der Action-Thriller „Wheelman“.